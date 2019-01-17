Названо имя нового тренера сборной РК по футболу

Главный тренер сборной Чехии на Евро-2012 сам рассказал о контракте.

Главным тренером сборной Казахстана по футболу станет чех Михал Билек. Об этом на пресс-конференции заявил сам специалист, сообщает Vesti.kz.

Ради сборной Билек покинул "Фастав Злин", который занимает шестое место. Клуб он возглавил в мае 2018 года. К работе в сборной Казахстана приступит 1 февраля.

"Я хотел бы поблагодарить клуб за поддержку. Руководить любой сборной - это всегда честь. С нетерпением жду начала отборочного цикла Евро. Предложение со всех сторон было очень интересное", - сказал Билек.

Как футболист Билек играл на позиции полузащитника за чешские "Спарта", "Руда Гвезда", "Виктория Жижков" и "Теплице", а также испанский "Бетис". С 1987 по 1992 год выступал за сборную Чехословакии, а с 1993 по 1995-й - за сборную Чехии.

Тренерскую карьеру Билек начал в "Теплице", а затем уехал в костариканский "Картахинес". Также на родине до "Фастава Злина" он возглавлял "Хмел", "Викторию Пльзень", "Спарту" и "Высочину". В Словакии Билек работал с "Ружобероком", а в Грузии - с тбилисским "Динамо".

С 2002 по 2003 год Билек работал в юношеской сборной Чехии (до 19 лет), которую привел к "бронзе" чемпионата Европы. С 2009 по 2013-й он уже работал в национальной сборной - под руководством Билека чехи с первого места вышли из группы на Евро-2012, но в четвертьфинале уступили Португалии (0:1).

17 января сборную Казахстана покинул болгарин Станимир Стойлов, который работал тренером команды с марта 2018 года.

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