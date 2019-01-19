На казахстанско-российской границе ускоряют прохождение фур - ДГД по ЗКО

Количество должностных лиц в смене ПП "Сырым" увеличено до 5 человек, смена переведена на 12-часовой график.

Департаментом государственных доходов по Западно-Казахстанской области во взаимодействии с пограничной службой принимаются все меры по стабилизации ситуации на пункте пропуска "Сырым", по ускорению прохождения и предотвращению заторов грузовых автотранспортных средств, сообщает Казинформ со ссылкой на ДГД по ЗКО.

Между тем, в ДГД по ЗКО отмечают, что в ранее опубликованной информации, "не содержатся сведения, доказывающие достоверность скопления на пограничном посту "Сырым" 500 грузовых фур", также в статье указаны "неподтвержденные сведения о количестве фур и образовавшегося скопления по причине медленной работы сотрудников Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области".

"Действительно, 16 января 2019г. осуществлено выставление должностных лиц органов государственных доходов на 37 автомобильных пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан с государствами-членами ЕАЭС, в том числе на международном автомобильном пункте пропуска "Сырым" на границе с Российской Федерацией в количестве по 3 сотрудника в смене в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Сотрудниками органов государственных доходов на государственной границе Республики Казахстан осуществляется мониторинг по товарам:

- подлежащим экспортному контролю (вооружений, военной техники, ядерных и специальных неядерных материалов, продукции военного назначения, товаров и технологий двойного применения (назначения) и др.);

- ранее ввезенным на территорию Республики Казахстан из третьих стран, к которым в связи с вступлением РК в ВТО применены пониженные ставки ввозных таможенных пошлин;

- по обеспечению полноты поступления налога на добавленную стоимость на импорт при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг в Евразийском экономическом союзе (НДС на импорт).

Мониторинг проводится путем сканирования документов, передаваемых должностным лицам органов государственных доходов Пограничной службой КНБ РК в соответствии с утвержденным двумя службами Совместным приказом КГД МФ РК от 31 мая 2018 года № 221 и ПС КНБ РК от 6 июня 2018 года № 405-па "Об утверждении Порядка взаимодействия КГД МФ РК и ПС КНБ РК при осуществлении контроля на Государственной границе Республики Казахстан с РФ и КР", подчеркнули в ДГД по ЗКО.

"Должностными лицами органов государственных доходов при выполнении мониторинга не проводится досмотр/осмотр товаров", - отметили в департаменте.

Помимо этого, органы государственных доходов на границе осуществляют контроль за товарами, в отношении которых введены запреты на вывоз с территории РК (на сегодняшний день МИИР РК введен запрет на вывоз из РК лома и отходов черных и цветных металлов).

Как сообщили в ДГД, в связи с информацией о возникновении скопления большегрузных автотранспортных средств на казахстанской стороне пункта пропуска "Сырым", по состоянию на 17.00 18.01.2019г., Департаментом государственных доходов по Западно-Казахстанской области была увеличена смена в количестве до 4 человек и на 1 единицу сканирующей техники.

Работая в круглосуточном режиме, должностные лица департамента на пункте пропуска "Сырым" во взаимодействии с сотрудниками пограничной службы МАПП "Сырым" за период с 19.00ч. 18.01.2019г. по 07.00ч. 19.01.2019г. осуществили регистрацию и мониторинг 311 большегрузных АТС. Время сканирования товаросопроводительных документов при мониторинге занимает от 3 мин до 5 минут при консолидированной перевозке. Общее время проведения пограничного контроля (паспортный контроль, досмотр) и мониторинга документов 5 большегрузных средств в зоне пограничного контроля занимает не более 10 мин.

По состоянию на 10.00 19 января 2019 года, на казахстанской стороне пункта пропуска "Сырым" ожидали очередь 62 большегрузных машин, что и было зафиксировано прибывшей для прояснения ситуации в рамках Проектного Офиса Ақжайқ - Адалдық алаңы группой в составе заместителя руководителя Департамента АДГСиКП по ЗКО Жубаныш А.С., заместителя руководителя ДГД по ЗКО Абдулова Н.С и руководителя областной специальной мониторинговой группы при АДГСПК А.Салиевой.

"Факты перекрытия дороги водителями на казахстанской стороне и на нейтральной полосе не подтвердились, - подчеркнули в ДГД. - На сегодняшний день во взаимодействии с пограничной службой на пункте пропуска "Сырым" Департаментом государственных доходов принимаются все меры по стабилизации ситуации, по ускорению прохождения и предотвращению заторов грузовых автотранспортных средств".

Для оперативного реагирования на внештатные ситуации при осуществлении мониторинга на границе в Департаменте с октября 2018 года работает штаб, количество должностных лиц в смене ПП "Сырым" увеличено до 5 человек, смена переведена на 12-часовой график, увеличено количество сканирующей и копировальной техники на пунктах пропуска.

В ДГД по ЗКО проинформировали, что 20 января в 10.00 руководством Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области совместно с представителями общественности и средств массовой информации для оценки ситуации на месте запланирован выезд на пункт пропуска "Сырым".

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