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Школьник проник в самолет Путина

Школьник снял интерьер самолета и пообщался с сотрудниками борта №1.

Фото : Михаил Климентьев / РИА Новости20 января 2019, 07:57

Школьник из Башкирии Арслан Каипкулов поделился итогами посещения самолета президента России Владимира Путина Ил-96. Об этом подросток рассказал РИА Новости.

Каипкулов опубликовал репортаж с президентского самолета на YouTube-канале в субботу, 19 января. Школьник снял интерьер самолета и пообщался с сотрудниками борта №1. По его словам, видеозапись велась на камеру, которую ему подарил российский лидер.

Подросток заявил, что при монтаже видео ему помогали сотрудники государственного телеканала.

"Было волнительно и здорово очутиться внутри президентского самолета, а работа над роликом с московскими журналистами стала хорошим опытом для меня", — отметил он.

Глава государства исполнил мечту тяжелобольного подростка 25 декабря. В столице для него организовали персональную экскурсию на Ил-96-300, который является бортом №1. "Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь", — заявил Каипкулов с журналистами после экскурсии.

В декабре российский лидер исполнил заветные желания пяти юных россиян, о которых узнал во время посещения форума добровольцев в начале месяца. В рамках проекта "Мечтай со мной" добровольцы исполняют мечты тяжелобольных детей. Так, Путин пожал руку мальчику Коле и дал интервью 17-летней Регине Парпиевой.


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