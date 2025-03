Вооруженный австралиец проник в самолет под видом работника аэропорта

Вооруженный юноша надел светоотражающую форму работника аэропорта и проник на взлетную полосу через дыру в заборе, пишет The Guardian. После он поднялся по трапу на борт, который должен был вылететь в Сидней.

В самолете находились 160 пассажиров. Юноша не пытался спрятать оружие, и люди заметили, что он вооружен. Три человека скрутили подростка и вызвали полицию. Правоохранители задержали австралийца. Никто не пострадал.

Courageous passenger saved the day as he subdued an alleged offender on Avalon Airport flight : A teenager who allegedly boarded a Jetstar flight bound for Sydney Australia armed with a shotgun has been arrested on the plane, forcing Victoria's Avalon Airport into lockdown.



