В ВКО эвакуировали 312 человек из затора

Оставшиеся отказались от эвакуации.

В Восточно-Казахстанской области продолжаются работы по спасению людей, 312 человек эвакуированы, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК.

По состоянию на 06.00 эвакуировано 312 человек, из них 28 размещены в больнице, 40 - СШ им. Ы. Алтынсарина, 55 - СШ им. Актамберды, 19 - в колледже, 60 - у жителей с. Таскескен, 70 находятся в кафе "Айгерим", 40 добрались до дома в с. Урджар.

Оставшиеся люди в заторе от эвакуации отказались. На месте заноса остаются 231 транспортных средств.

Местные исполнительные органы организовали горячее питание и выдачу ГСМ для транспорта. За медицинской помощью население не обращалось. Проводится расчистка дороги.

Ранее сообщалось, что в снежном плену на трассе республиканского значения "Алматы - Усть-Каменогорск" оказались 7 автобусов, 8 ГАЗелей, 45 грузовых и 30 легковых автомобилей.

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