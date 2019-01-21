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Назарбаев отметил важность развития отношений между Казахстаном и Зимбабве

Эммерсон Мнангагва особо отметил радушный прием, оказанный его делегации.

Фото : Акорда21 января 2019, 14:23

Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

После церемонии встречи президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, состоялись переговоры в расширенном составе.

Глава государства отметил важность углубления отношений между двумя странами и отдельно остановился на основных аспектах дальнейшего взаимодействия.

- В своей внешней политике, в том числе на африканском направлении, мы стремимся к развитию широких торговых отношений и взаимной поддержке международных инициатив, - сказал Президент Казахстана.

В свою очередь президент Зимбабве поблагодарил Нурсултана Назарбаева за возможность посетить Казахстан и особо отметил радушный прием, оказанный его делегации.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы налаживания двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, а также модернизации транспортно-логистической сети Зимбабве и реализации совместных проектов в сфере переработки.


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