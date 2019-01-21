Диплом государственного образца на утрату

Образование является точкой роста экономики страны, а не природные ресурсы.

В конце 2018 года в средствах массовой информации Казахстана прошла следующая новость: "В Казахстане с 2021 года прекратят выпускать дипломы государственного образца". Об этом сообщил экс-вице-министр образования РК Асхат Аймагамбетов в ходе круглого стола по вопросам обеспечения качества образования в Сенате Парламента РК.

"Отмена дипломов государственного образца с 2021 года. Через несколько лет все вузы будут выдавать дипломы собственного образца. Они гарантируют только своей репутацией, качеством знания, своим профессорско-преподавательским составом и не будет уже диплома государственного образца", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Также, он отметил, что уже началась и будет продолжать процедура сертификации по специальностям, основанных на профессиональных стандартах.

У большинства населения страны, воспитанного на идеях патернализма, первая реакция на новость выше, шоковая. Как так?! Государство не будет гарантировать высшее образование дипломами государственного образца?! Но, если разобраться в сути вопроса, то многие дипломы государственного образца давно уже не гарантируют наличие фундаментальных знаний, компетенций и навыков, у их владельцев. С такими владельцами приходится встречаться часто.

Ведущие ВУЗы Казахстана выдают одинаковые дипломы государственного образца, также, как и другие, высшие учебные заведения, как правило размещенные в двух-трёх арендованных комнатах и имеющих громкие названия, типа международный, академический и т.п.

Возможность выдачи дипломов государственного образца, для псевдо-ВУЗов, является сильнейшим маркетинговым преимуществом. Они говорят, пишут: "Мы выдаем дипломы государственного образца" - увы, и это горькая правда. Есть диплом, но специалиста нету! Один вопрос пока остаётся открытыми, как эти псевдо-ВУЗы получают лицензии на образовательную деятельность?!

Например, в своей профессиональной деятельности, я столкнулся с деятельностью одного из ВУЗов г. Тараза, имеющего в своём название, как обычно, громкие названия. В 2014 году у данного ВУЗа была отозвана лицензия на образовательную деятельность по решению суда и выдавать дипломы государственного образца в 2014 году он уже не имел права. Судя по количеству обучающихся, данный ВУЗ ежегодно выпускал от 500 до 800 специалистов с дипломами государственного образца. В апреле 2012 года, по сообщению Министерства образования Республики Казахстан, данный ВУЗ получил 2600 (Две тысячи шестьсот) бланков дипломов государственного образца. За 2012 и 2013 годы деятельности ВУЗ должен был использовать из полученных 2600, 1600 бланков. Куда делись оставшиеся 1000, неиспользованных бланков дипломов государственного образца, никто не знает? Ни Министерство образования РК, ни государственные архивы РК! По запросу в последние, они сообщили, что данный ВУЗ документы им не сдавал.

По сложившимся правилам ВУЗы должны расходовать бланки дипломов государственного образца строго по их нумерации, по возрастанию. Но, в ВУЗе из г. Тараз, по номеру бланка, который при обычной скорости выдачи, должен был быть выдан в 2014-2015 году, когда уже была отозвана лицензия, вдруг числится выданным 2012 годом. При проверке данного диплома ни Министерство Образования РК, ни государственные архивы подтвердить его не могут, в связи с отсутствием информации у них. Зато, сам ВУЗ, который остался юридическим лицом, без лицензии, охотно подтверждает свои дипломы! Я думаю, что данные факты должны стать предметом проверки со стороны МОН РК, Генеральной прокураты РК и Агентства по делам государственной службы, на предмет проверки, всех тех, кто имеет дипломы данного ВУЗа из серии полученных 2600 бланков дипломов государственного образца.

Приведенный выше пример является единичным, их общего числа. Подобных примеров, я думаю наберётся множество.

Мой блог о качестве образования. Образование является точкой роста экономики страны, а не природные ресурсы, пример тому, хотя бы Южная Корея, Сингапур. Выдаваемый диплом высшего учебного заведения, даже не государственного образца, должен гарантировать у его владельца фундаментальных знаний в своей области. Это даст преимущество ВУЗам, которые добросовестно развивают свои программы, качество проверки, стандарты. Их дипломы буду цениться на рынке, возможно и на международном.

Но, на рынке труда востребованы компетенции и навыки, то, что работник умеет и хорошо делает. Компетенции и навыки появляются с опытом работы, которого, как правило у выпускников ВУЗов нет. Никому не интересен выпускник с дипломом даже известного в мире ВУЗа, если он не работал по специальности последние пять лет.

Тут, можно высказаться в защиту института сертификации, предлагаемые МОН РК. Именно сертификация, позволяет её обладателю обозначить на рынке труда свой опыт, компетенцию и навыки. Главное, чтобы эту идею не профанировать.

Например, профессиональные бухгалтеры получают сертификат профессионального бухгалтера, у организаций по сертификации, аккредитованных Министерством Финансов РК. Но, сертификат, выданный одной организацией, больше ценится работодателем, чем выданный другой. Почему, спрашивается?! Цена вопроса в качестве принимаемого экзамена. У одних просто так, 100% сдача гарантируется, у других надо попотеть и вероятность сдачи не более 50%. Вопрос, к кому пойдет потенциальный бухгалтер, которому нужна "корочка" профессионального бухгалтера, я думаю останется риторическим.

Сделав первый шаг, по будущей отмене дипломов государственного образца, Министерствам, в том числе профильным, Республики Казахстан необходимо эту практику продолжить и в части сертификации. Как сказал Асхат Аймагамбетов, чтобы они были гарантированы только своей репутацией, качеством знания, своим профессорско-преподавательским составом.

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