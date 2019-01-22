Пенсионерке, похоронившей братьев и сына, помогли погасить кредит в Алматы

За несколько месяцев накопилась приличная сумма просрочек.

В Алматы члены партии "Нұр Отан" помогли погасить кредит пенсионерке. Пожилая женщина оказалась в сложной ситуации после потери сразу троих членов семьи, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Два брата и сын скончались с разницей в несколько месяцев из-за проблем с сердцем. На похороны родных у Кайнии Байбатыровой не было денег. Провожать в последний путь родственников женщине пришлось в кредит. Но пенсии едва хватало на погашение задолженности в банке. За несколько месяцев накопилась приличная сумма просрочек. За помощью пенсионерка обратилась в районный филиал партии "Нұр Отан". На беду алматинки откликнулись неравнодушные партийцы и помогли погасить кредит.

- Два братишки и единственный сын скончались практически в одно время. Взяла кредит в банке, но после просрочек мне заблокировали пенсионную карту. Осталась без средств для существования. С этой проблемой обратилась в партию "Нұр Отан". Как только там услышали мою просьбу, сразу же собрали необходимую сумму. Огромное вам спасибо, - сказала жительница Алматы Кайния Байбатырова.

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