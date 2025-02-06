Как правильно погасить кредит досрочно: важные советы для казахстанцев

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 6 февраля 2025 года уточнили, что досрочное погашение кредита позволяет заемщику снизить переплату и быстрее закрыть долг. Однако перед внесением платежа необходимо учитывать несколько важных нюансов, сообщает Zakon.kz.

Первое. Условия договора. Перед оформлением кредита уточните у банка условия досрочного погашения. Законодательство Казахстана запрещает взимать штрафы за досрочное погашение, но с некоторыми исключениями:

если срок займа до одного года, банк может удержать неустойку при полном погашении в первые шесть месяцев;

если кредит оформлен на срок более года, штраф возможен при погашении в первые 12 месяцев.

Также важно убедиться, что банк не требует подачи заявления для внесения досрочного платежа.

Второе. Нужно уточнить сумму долга. При наличии просрочек или штрафов внесенные деньги могут сначала пойти на их погашение. Чтобы избежать неожиданных списаний, свяжитесь с банком и уточните точную сумму задолженности.

В-третьих, рекомендуется выбрать способ погашения. Досрочное погашение может быть полным или частичным:

полное погашение закрывает весь долг, включая проценты за фактическое время пользования кредитом;

частичное погашение уменьшает сумму основного долга, снижая переплату. В этом случае можно выбрать сокращение срока кредита или уменьшение ежемесячного платежа. Первый вариант обычно выгоднее.

Четвертое. Проверьте порядок внесения платежа. Некоторые банки требуют проводить досрочное погашение через специальный раздел мобильного приложения или писать заявление в офисе. Если просто пополнить счет, деньги могут списаться по стандартному графику без уменьшения долга.

В-пятых, нужно запросить справку о закрытии кредита. После полного погашения кредита возьмите в банке документ, подтверждающий отсутствие задолженности. Это поможет избежать возможных ошибок в учете платежей.

Также специалисты рекомендуют контролировать кредитную историю.

К примеру, после закрытия кредита проверьте свою кредитную историю на сайтах кредитных бюро. В случае возможной ошибки можно обратиться в банк или МФО, предоставив подтверждающие документы.

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