Баян Алагузова раскрыла, о чем будет ее следующий фильм
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова опубликовала в Instagram новый пост, в котором поделилась, о чем будет ее следующая кинематографическая картина, сообщает Zakon.kz.
Вместе с планами продюсер опубликовала новые семейные фотографии в окружении близких родственников, супруга и дочерей.
"Ты излучаешь ровно то, чем наполнен! Я люблю сказки, красоту, волшебство и праздник! И да, мой следующий художественный фильм – настоящая казахская сказка с принцессой, колдунами, перілерами, Умай-ана и айдахарами", – сообщила Баян Алагузова.
Подписчики актрисы тепло восприняли ее новый пост:
- Молодчина, будьте счастливы вместе.
- Вы просто как молодая невеста! Красотка прям, тьфу-тьфу.
- Ура! Вот как новое материнство вдохновляет! Успехов в новом проекте, благополучия и процветания семье.
Ранее Баян Алагузова сделала неожиданное заявление.
