Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова раскрыла, о чем будет ее следующий фильм

Казахстанская продюсер, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 21:11 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова опубликовала в Instagram новый пост, в котором поделилась, о чем будет ее следующая кинематографическая картина, сообщает Zakon.kz.

Вместе с планами продюсер опубликовала новые семейные фотографии в окружении близких родственников, супруга и дочерей.

"Ты излучаешь ровно то, чем наполнен! Я люблю сказки, красоту, волшебство и праздник! И да, мой следующий художественный фильм – настоящая казахская сказка с принцессой, колдунами, перілерами, Умай-ана и айдахарами", – сообщила Баян Алагузова.

Подписчики актрисы тепло восприняли ее новый пост:

  • Молодчина, будьте счастливы вместе.
  • Вы просто как молодая невеста! Красотка прям, тьфу-тьфу.
  • Ура! Вот как новое материнство вдохновляет! Успехов в новом проекте, благополучия и процветания семье.

Ранее Баян Алагузова сделала неожиданное заявление.

Аксинья Титова
