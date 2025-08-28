Баян Алагузова раскрыла, о чем будет ее следующий фильм

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова опубликовала в Instagram новый пост, в котором поделилась, о чем будет ее следующая кинематографическая картина, сообщает Zakon.kz.

Вместе с планами продюсер опубликовала новые семейные фотографии в окружении близких родственников, супруга и дочерей. "Ты излучаешь ровно то, чем наполнен! Я люблю сказки, красоту, волшебство и праздник! И да, мой следующий художественный фильм – настоящая казахская сказка с принцессой, колдунами, перілерами, Умай-ана и айдахарами", – сообщила Баян Алагузова. Подписчики актрисы тепло восприняли ее новый пост: Молодчина, будьте счастливы вместе.

Вы просто как молодая невеста! Красотка прям, тьфу-тьфу.

Ура! Вот как новое материнство вдохновляет! Успехов в новом проекте, благополучия и процветания семье. Ранее Баян Алагузова сделала неожиданное заявление.

