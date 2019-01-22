Бекшин заявил, что в Казахстане нет вспышки кори

Всего в стране зарегистрировано 700 пациентов с корью.

Председатель комитета охраны общественного здоровья (КООЗ) министерства здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин в кулуарах правительства рассказал о текущей ситуации с распространением кори, передает корреспондент Zakon.kz.

"В Казахстане самый высокий уровень заболеваемости корью был зарегистрирован в 2005 году - 16 тысяч. Последнее обострение было в 2015 году. Тогда заболело более 1,5 тысяч жителей Казахстана. Сейчас речи не идет о том, что это сейчас вспышка, вы же видите, что корь это не особо важная инфекция, мы лечим ее симптоматически", - сказал он.

По его словам, при недомогании требуется обратиться за квалифицированной медпомощью.

"Нужно вовремя обращаться к врачу. Еще ситуация обостряется из-за того, что заболеваемость совпала с подъемом острых респираторных заболеваний. Вы же видите, что проблематика кори, гриппа и респираторных заболеваний - повышение температуры, слабость, сонливость, конъюнктивиты появляются", - перечислил Бекшин.

Однако, как он добавил, у кори имеются специфические симптомы.

"Но есть специфические симптомы, такое как появление белых пятен в ротовой полости, потом уже корьевая краснуха. Тогда люди видят, что это корь, также температура 38,39 градусов. Этим осложняется из-за зимы", - заключил главный санврач.

Оксана Скибан, Астана

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