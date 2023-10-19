Казахстанские медики предупреждают о вспышке кори

Тревожной ситуацией по кори озабочены в Актюбинской области. Стремительно растет количество заражений корью. С февраля зарегистрировано уже более 800 случаев. Врачи говорят, что такого не было уже давно, сообщает Zakon.kz.

По информации Первого канала "Евразия", в области с февраля зарегистрировано уже более 800 случаев. Инфекционная больница переполнена пациентами с корью, двое детей – в реанимации из-за осложнений. Пик заболевания ожидают в ноябре.

"В Актюбинской областной инфекционной больнице у нас развернуто 75 коек. В связи с увеличением количества пациентов по кори мы сейчас развернули дополнительно 80 коек в санатории "Чайка". Легкие формы мы отправляем домой на амбулаторное лечение. Более осложненные инфекции, осложненные пневмонией, бронхиолитом у детей, повышением температуры, мы обязательно их госпитализируем". Руководитель УЗ Актюбинской области Рустем Исаев

Тревожной ситуацию называют и в Астане. К концу осени врачи также прогнозируют пик заболеваемости корью в городе. По некоторым данным, накануне целый этаж общежития одного из столичных вузов закрывали на карантин. Пока в Управлении здравоохранения столицы эту информацию не подтвердили, мы направили им официальный запрос.

"Цикличность у нас сократилась от 10 до 4 лет. Это связано с тем, что увеличивается неиммунная прослойка населения за счет того, что повышается количество отказов родителей от вакцинации и необоснованных медицинских отводов". Главный госврач Астаны Сархат Бейсенова

Корь очень заразна, передается воздушно-капельным путем. На третий день на теле появляется сыпь, повышается температура, наблюдается светобоязнь. Возможны осложнения в виде отита, пневмонии, а у взрослых – даже менингита. Всего в Казахстане сейчас зарегистрировано более девяти тысяч случаев кори. По информации санэпидемиологов, на прошлой неделе был следующий расклад.

"Во всех регионах зарегистрирована корь. Наверное, наибольшее количество случаев у нас зарегистрировано сегодня. Алматы, Шымкент, Жамбыл тоже считаются неблагополучными регионами. Регионы с низкой заболеваемостью – это Абай, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области". Вице-министр здравоохранения, главный санврач Айжан Есмагамбетова

Медики предупреждают: корь опасна для всех! Непривитые взрослые гораздо тяжелее переносят инфекцию, чем непривитые дети. Также в особой зоне риска беременные. По данным Министерства здравоохранения, в стране в 80% случаев корью заражаются дети до 14 лет. И 70% из них – не вакцинированы.







