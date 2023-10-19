Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские медики предупреждают о вспышке кори

Казахстанские медики предупреждают о вспышке кори Фото: wikimedia
Тревожной ситуацией по кори озабочены в Актюбинской области. Стремительно растет количество заражений корью. С февраля зарегистрировано уже более 800 случаев. Врачи говорят, что такого не было уже давно, сообщает Zakon.kz.

По информации Первого канала "Евразия", в области с февраля зарегистрировано уже более 800 случаев. Инфекционная больница переполнена пациентами с корью, двое детей – в реанимации из-за осложнений. Пик заболевания ожидают в ноябре.

"В Актюбинской областной инфекционной больнице у нас развернуто 75 коек. В связи с увеличением количества пациентов по кори мы сейчас развернули дополнительно 80 коек в санатории "Чайка". Легкие формы мы отправляем домой на амбулаторное лечение. Более осложненные инфекции, осложненные пневмонией, бронхиолитом у детей, повышением температуры, мы обязательно их госпитализируем". Руководитель УЗ Актюбинской области Рустем Исаев

Тревожной ситуацию называют и в Астане. К концу осени врачи также прогнозируют пик заболеваемости корью в городе. По некоторым данным, накануне целый этаж общежития одного из столичных вузов закрывали на карантин. Пока в Управлении здравоохранения столицы эту информацию не подтвердили, мы направили им официальный запрос.

"Цикличность у нас сократилась от 10 до 4 лет. Это связано с тем, что увеличивается неиммунная прослойка населения за счет того, что повышается количество отказов родителей от вакцинации и необоснованных медицинских отводов".Главный госврач Астаны Сархат Бейсенова

Корь очень заразна, передается воздушно-капельным путем. На третий день на теле появляется сыпь, повышается температура, наблюдается светобоязнь. Возможны осложнения в виде отита, пневмонии, а у взрослых – даже менингита. Всего в Казахстане сейчас зарегистрировано более девяти тысяч случаев кори. По информации санэпидемиологов, на прошлой неделе был следующий расклад.

"Во всех регионах зарегистрирована корь. Наверное, наибольшее количество случаев у нас зарегистрировано сегодня. Алматы, Шымкент, Жамбыл тоже считаются неблагополучными регионами. Регионы с низкой заболеваемостью – это Абай, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области".Вице-министр здравоохранения, главный санврач Айжан Есмагамбетова

Медики предупреждают: корь опасна для всех! Непривитые взрослые гораздо тяжелее переносят инфекцию, чем непривитые дети. Также в особой зоне риска беременные. По данным Министерства здравоохранения, в стране в 80% случаев корью заражаются дети до 14 лет. И 70% из них – не вакцинированы.



Читайте также

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в большинстве городов РК
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в большинстве городов РК
Елена Вебер
Астана Актюбинская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления