Знаменитый экстремал Эд Стаффорд попробовал выжить в нацпарке Алтын-Эмель

Испытание продлилось 5 дней.

В новом проекте Discovery Channel знаменитый экстремал Эд Стаффорд пять дней выживал в национальном парке Алтын-Эмель под Алматы, передает Zakon.kz.

В новом проекте Discovery Channel "Эд Стаффорд: игра на вылет", который начнет выходить в эфир с 28 января по понедельникам, в одном из эпизодов покажут, как экстремал всего за 5 дней совершил сложнейший переход по нацпарку Алтын-Эмель. Серия проекта, посвященная Казахстану, выйдет в эфир Discovery Channel 4 февраля.

"Национальный парк "Алтын-Эмель" стал настоящей ареной для состязаний — вернее, гонок на грани человеческих возможностей. Против Эда Стаффорда выступил бывший боец спецназа Южной Кореи Хён Ри: у двух экспертов по выживанию свой маршрут, свои методы, навыки и уловки, но цель у них одна: добраться до назначенной точки быстрее соперника. С собой у участников проекта нет ничего – ни еды, ни воды, ни специального снаряжения. Они провели пять дней в сложнейших климатических условиях: палящее солнце нагревает воздух до 45 градусов, под ногами осыпаются ненадежные горные породы, ветер практически моментально заносит песком следы, отчего потеряться на огромной территория парка, превышающей 3000 км2, рискуют даже самые опытные экстремалы. Вдобавок, очень быстро герои начинают страдать от обезвожживания, голода, усталости и невозможности укрыться в тени, да и следы хищников, бродящих где-то рядом, не вселяют оптимизма",– сообщили подробности съемок представители канала.

За передвижением участников по маршруту наблюдал бывший военный эксперт по вопросам выживания, отслеживая Стаффорда и Хёна Ри с помощью термочувствительных датчиков. Кроме того, Discovery Channel задействовал и другие передовые технологии — 4K съемки, обеспечивающие сверхвысокое качество видео, камеры ночного видения, беспилотные летательные аппараты, предоставляющие панорамные кадры с места событий,

"Даже Эд Стаффорд оказывается на грани срыва — человек, чье соло-путешествие вдоль всей Амазонки занесено в Книгу рекордов Гиннесса, и не представлял, что Казахстан станет настолько серьезной проверкой на выносливость",– добавили представители канала.

Помимо Казахстана, в проекте "Эд Стаффорд: игра на вылет" британский экстремал побывал еще в 5 локациях по всему миру, где соревновался с другими профессионалами в скоростном прохождении опасного маршрута.

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