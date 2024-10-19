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Мелодия из "Дюны" зазвучала на барханах нацпарка "Алтын-Эмель"

Мелодия из &quot;Дюны&quot; зазвучала на барханах нацпарка &quot;Алтын-Эмель&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 12:31 Фото: Instagram/altynemel_np
На фоне волшебных поющих барханов национального парка "Алтын-Эмель" прозвучала музыка из фильма "Дюна". Казахстанская скрипачка Асель Мекебаева исполнила этот фрагмент на самой вершине, соединив искусство и природу в одно целое, сообщает Zakon.kz.

Фрагмент отважного исполнения композиции был запечатлен астанинским видеографом Талгатом Бекмагамбетовым, который снял эту магию с высоты птичьего полета. Публикация в соцсетях сразу привлекла внимание пользователей Сети к красоте казахстанских ландшафтов и, конечно же, к таланту скрипачки.

По словам Талгата Бекмагамбетова, локации для съемок выбираются в соответствии с темой видео. В этом случае место было выбрано к премьере "Дюны 2". Осенью прошлого года команда сняла видео на барханах национального парка "Алтын-Эмель". Однако из-за переноса премьеры фильма на весну 2024 года публикация была приурочена к новому сроку.

"В нашем распоряжении не так много пустынных локаций, и выбор был между "Алтын-Эмель" и пустыней около Актау. Мы решили остановиться на "Алтын-Эмель", поскольку это место находилось ближе, а его уникальный ландшафт идеально дополнял атмосферу музыкального произведения". Талгат Бекмагамбетов

Видеограф признается, что съемочный процесс стал настоящим испытанием. Им пришлось встать задолго до рассвета, чтобы успеть доехать до локации и взобраться на бархан. Сильный ветер и пыль добавили свои сложности, но эти трудности, наоборот, создали уникальную атмосферу для исполнения мелодии.

Ранее тревел-блогер и видеограф Дастан Мұхамедрахымов назвал пять лучших локаций Казахстана.

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