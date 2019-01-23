Семья, в которой 19 детей, живет в разваливающемся доме

История каждого ребенка настолько же уникальна, насколько грустна.

Многодетная семья живет в доме, который разваливается на глазах. В жилище, построенном в середине прошлого века, ютятся 25 человек. Каждый день ветхое строение преподносит неприятные сюрпризы: то полы провалятся, то потолок обрушится, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Скромный дом в Алматинской области стал приютом для 14 приемных детей. Своих у Ширина и Зарины – пятеро, однако, супружеская пара не делит ребятню на свою и чужую. В этой большой семье дети не ревнуют маму друг к другу. Пять лет назад, когда родных было уже четверо, дом начал наполняться другими детьми.

"Кристина, Дима, Сергей – это мои старшие дети. Их мама ушла к мужу жить, новому, скажем так. Они оставались с бабушкой и дядей. Их нормально кормили через день. Экономил он на них", - рассказывает многодетная мать Зарина Шумаева.

История каждого ребенка настолько же уникальна, насколько грустна. Кого-то родные родители с младенчества поили водкой, чтобы не плакали, кого-то били и закрывали в темной комнате. Тринадцатилетний Руслан сейчас ходит во второй класс: у мальчика не было документов, и школу он не посещал. В воспоминаниях о прошлой жизни – одни скитания.

"Хозяйка выгнала с квартиры, потому что у нас не было денег. Ничего не было, на квартире в долг жили", - вспоминает подопечный Руслан Османов.

Руслана и еще двоих детей родная мать сама привела и оставила у Зарины. Здесь у мальчика, которого врачи считали аутистом, появилось общение, забота, раскрылись таланты: он обожает петь со своими братьями и сестрами. Пока дети поют, отец семейства латает жилище. Дом 1950 года постройки разваливается на глазах, на днях провалился деревянный пол. Перед приездом съемочной группы Ширин старательно все починил, хотя в погребе до сих пор стоит вода. На следующий день обвалился потолок в ванной.

"Весь дом абсолютно сырой - от пола до потолка. Дом сам по себе старый. Строили не мы, его где-то успеваем доделывать. Иногда не хватает просто времени, чтобы взяться и что-то доделать", - сокрушается многодетный отец Ширин Османов.

Бесконечный ремонт – не выход из ситуации. Этой интернациональной семье нужен новый дом, где каждому будет комфортно. И посыл "Казахстан без детских домов" должен предполагать выделение государством жилья таким семьям. Общественники надеются на отзывчивых казахстанцев.

"Были удивительные случаи, когда появлялись люди и дарили дома, не называя своих имен. Я очень хотела бы верить, что чудеса случаются. Найдется тот человек, который сделает все возможное, чтобы эта многодетная, многонациональная семья была счастлива", - говорит президент общественного фонда Марианна Гурина.

Отзывчивые люди, которые знают об этой семье, помогают, чем могут: одеждой, продуктами. К властям Ширин и Зарина по поводу жилища не обращались. Привыкли со всеми трудностями справляться сами. Супруги верят, что вместе с детьми приходит все, что этим детям нужно.

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