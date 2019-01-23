Сколько стоит ЗОЖ в Казахстане?

Эксперт рассказала о питании и спорте.

Овес на завтрак, дикий рис на обед, стебли сельдерея на ужин, личный фитнес-инструктор вечером…Похоже, здоровый образ жизни доступен только финансово независимым. А как в Казахстане прожить обычному человеку, который хочет придерживаться ЗОЖ?

В рамках спецпроекта Министерства здравоохранения РК "Дені сау ұлт – қуатты мемлекет" мы побеседовали с профессором кафедры профилактической медицины и питания с курсом спортивной медицины Медицинского университета Астана Натальей Сливкиной о том, как вести ЗОЖ без затрат.

1. Здоровье начинается с улыбки

Главное – позитивный настрой к жизни, отметила эксперт.

"Чаще люди сами погружают себя в болезнь, желая вызвать поддержку, жалость, внимание к себе. Практика показывает, что позитивные люди живут дольше и меньше болеют", – говорит Наталья Владимировна.

По ее словам, важно быть мотивированным на здоровье. Успех диет и тренировок возможен, если человек желает изменений. Для кого-то стимулом станет красота, для кого-то долголетие. Выбирайте!

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2. Жизнь – не существительное, а глагол

"Вся история становления человека как вида связана с активным образом жизни: люди либо убегали от врагов, либо охотились за дикими животными. С точки зрения физиологии выработалась тесная связь между работой внутренних органов и движением. При любом стрессе выбрасывается адреналин, который дает энергию. Сейчас из-за отсутствия необходимого движения выработанная энергия "самопожирает" нас, трансформируясь в жиры и провоцируя атеросклероз и другие заболевания".

В чем можно реализовывать накопленную энергию? Возвращайтесь с работы пешком, танцуйте дома после рабочего дня под зажигательную музыку, играйте с ребенком в прятки. Особенная ошибка – прилечь вечером на диван, чтобы отдохнуть.

"Мозг лучше восстанавливается после смены характера нагрузки. После утомительной умственной работы нужны физические нагрузки. Вообще физическая работа быстрее восстанавливает организм".

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3. Ума – палата, сил маловато

Сегодня родители стараются сделать акцент на интеллектуальном развитии детей, но нельзя забывать о физическом.

"Дети еще более обездвижены, чем взрослые. В школе они сидят несколько часов за партой, потом дома делают уроки, а вечером "отдыхают" за игрой на компьютере и в телефоне. Поэтому уже в 1-2 классах у них сколиоз. При регулярной же физическом активности формируется мышечный корсет, связки становятся прочными и не дают позвоночнику искривляться. Налицо польза активных игр".

Танцы, догонялки, катание с горок, на лыжах и на коньках, прогулки, спортивные секции и кружки в школах – вот друзья детей.

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4. Кина не будет

Когда нам говорят о ежедневной зарядке, мы ссылаемся на усталость. Эксперт предлагает подумать о ЗОЖ, когда дело касается отдыха.

"После работы и в выходные многие ходят в кино. Замените один сеанс прогулкой в парк. Эмоций не меньше, а пользы больше. Летом поиграйте в бадминтон во дворе".

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5. Труд сделал из человека здорового человека

Раньше дети после уроков дежурили: делали уборку, поливали цветы, работали в школьном дворе.

"С механизацией и автоматизацией процессов все меньше места остается для физической работы. Рекомендую семьям выезжать летом на дачу или к родным в деревню, чтобы потрудиться на грядках. Можно устраивать субботники во дворе".

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6. Спи, моя радость, усни!

Вы знали, что причиной ожирения может стать…отсутствие сна?

"Многие слышали, что ложиться спать лучше в 22.00 – 23.00, когда вырабатывается мелатонин. Он хорошо регулирует обменные процессы, особенно жировой обмен. Поэтому одна из причин ожирения – недосыпание", – объяснила Наталья Сливкина.

Она призывает отучать себя от сотового телефона и компьютера, так как их свечение "отпугивает" сон.

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7. Холодок по телу

Отметила эксперт и важность закаливающих процедур.

"Закаливание напрямую связано с физическими нагрузками. Допустим, сделали отжимания – обязательно примите прохладный душ. Прогулка зимой на улице тоже закаливает".

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8. Витамины природные и народные

"В летний период, когда носим максимально открытую одежду, на свежем воздухе мы получаем выработанный организмом витамин D, который более мощный, чем синтетический, приобретаемый в аптеках", – говорит эксперт.

Зимой, когда так нужен витамин С, Наталья Владимировна предлагает пить отвар шиповника. Богата им также квашеная капуста, особенно с добавлением клюквы.

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9. Кушать подано

О необходимости есть часто и понемногу слышали все. А как быть с новомодными явлениями – отказом от хлеба, мяса, молока?

"Из зерновых, рыбы и мяса организм получает витамины группы В. Молоко во все времена было источником доступного и легкоусвояемого белка. Другое дело, когда лактазная недостаточность, непереносимость продукта".

А как насет выбора дорогостоящего дикого риса вместо обычного, бобовых – вместо картофеля? Это не обязательно. Главное, чтобы крупы были цельнозерные. Но в рисе меньше белка и больше углеводов, поэтому помните о порциях.

"Сейчас модны экологически чистые продукты. Они дороже. Но биодоступность многих питательных веществ и их безопасность в обычных продуктах мало отличается. Чтобы правильно питаться, важно нормализовать режим питания", – говорит эксперт.

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По заключению ВОЗ, здоровье человека только на 8% зависит от служб здравоохранения. На 50% – от нашего образа жизни. Хотим быть красивыми, молодыми – выбираем курс на ЗОЖ! Как видите, это совсем недорого!

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