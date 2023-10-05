Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько денег тратит Минздрав на ЗОЖ

Казахстан ЗОЖ пропаганда деньги Фото: pixabay
На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, во сколько обходится бюджету пропаганда здорового образа жизни, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минздрава, в основном деньги идут на школы здоровья, антитабачные кабинеты и молодежные центры.

"Если хотите знать, какие средства мы тратим: в целях профилактики табакокурения, медработники проводят целенаправленную работу – это пропаганда ЗОЖ. В каждой поликлинике открываются кабинеты или школы здоровья, антитабачные кабинеты, а также молодежные центры, где с детьми, подростками занимаются не только по рискам табакокурения, но и алкоголя, наркотиков. Для этой цели Минздрав ежегодно выделяет регионам 500 млн тенге". Ажар Гиният

Она добавила, что в сравнении с тем, сколько тратится на лечение пациентов, страдающих от последствий курения и других нарушений ЗОЖ, то это небольшая сумма.

"Минздрав тратит средства на устранение последствий курения. Мы лечим больных, которые заболели при потреблении табака и других нарушений здорового образа жизни. Табакокурение приводит к сердечно-сосудистым, респираторным заболеваниям, а также приводит к различным заболеваниям, таким как сахарный диабет. Если посмотреть расходы министерства здравоохранения на лечение данных больных, в год это где-то 300 млрд тенге. Получается, мы тратим на последствия от табакокурения: операции, лечение, лекарства, реабилитации". Ажар Гиният

Ранее министр высказалась по поводу жалоб казахстанцев, которые не могут попасть к узким специалистам.

Читайте также

В 10 городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В 10 городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Появились новые подробности в деле об изнасиловании трехлетних сестер в Алматинской области
Появились новые подробности в деле об изнасиловании трехлетних сестер в Алматинской области
Оксана Скибан
Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления