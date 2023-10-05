Сколько денег тратит Минздрав на ЗОЖ

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, во сколько обходится бюджету пропаганда здорового образа жизни, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минздрава, в основном деньги идут на школы здоровья, антитабачные кабинеты и молодежные центры.

"Если хотите знать, какие средства мы тратим: в целях профилактики табакокурения, медработники проводят целенаправленную работу – это пропаганда ЗОЖ. В каждой поликлинике открываются кабинеты или школы здоровья, антитабачные кабинеты, а также молодежные центры, где с детьми, подростками занимаются не только по рискам табакокурения, но и алкоголя, наркотиков. Для этой цели Минздрав ежегодно выделяет регионам 500 млн тенге". Ажар Гиният

Она добавила, что в сравнении с тем, сколько тратится на лечение пациентов, страдающих от последствий курения и других нарушений ЗОЖ, то это небольшая сумма.

"Минздрав тратит средства на устранение последствий курения. Мы лечим больных, которые заболели при потреблении табака и других нарушений здорового образа жизни. Табакокурение приводит к сердечно-сосудистым, респираторным заболеваниям, а также приводит к различным заболеваниям, таким как сахарный диабет. Если посмотреть расходы министерства здравоохранения на лечение данных больных, в год это где-то 300 млрд тенге. Получается, мы тратим на последствия от табакокурения: операции, лечение, лекарства, реабилитации". Ажар Гиният

Ранее министр высказалась по поводу жалоб казахстанцев, которые не могут попасть к узким специалистам.