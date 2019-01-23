Назарбаев об уехавших в Сирию: Каждый творит свои судьбы, их обманули
Глава государства высказался о тех, кто оказался в горячей точке.
Фото : inozpress.kg23 января 2019, 14:16
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев затронул тему казахстанцев, оказавшихся в Сирии, на торжественной церемонии по открытию Года молодежи в павильоне "Нұр Әлем" на территории ЭКСПО, передает Zakon.kz.
"Каждый из нас является творцом своей судьбы. Недавно мы видели, как вывезли из зон конфликта 47 граждан. Это было очень серьезная и опасная операция наших спецслужб совместных с соседними странами. Из 47 человек – 30 дети, отцов которых убили там на войне,и женщины, которые остались", - сообщил Президент Казахстана.
Назарбаев рассказал об эвакуации казахстанцев, обманом вывезенных в Сирию
Президент Казахстана отметил важность осознанного отношения к собственной судьбе.
"Вот каждый творит свои судьбы. Их обманули, посулили райские куши, увезли их туда, они воевали , а теперь террористов всей страны бомбят и убивают. Это естественно и наши попались казахстанцы - несколько сот человек. Многих уже убили и мы эту работу (по спасению граждан РК – авт.) будем продолжать. Маленькие дети, выходя из самолета спрашивают своих мам: здесь не бомбят? Они уже привыкли...", - сказал Назарбаев.
Ранее один из депутатов Мажилиса предложил снять остросюжетный фильм на основе спасательной операции "Жусан" по спасению казахстанских граждан.
Оксана Скибан, Астана
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