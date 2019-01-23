Мать одного из подростков, издевавшихся над младшими, попросила у народа прощения

Инцидент со школьниками произошел в Туркестанской области.

Жительница Туркестанской области, мать одного из подростков, которые издевались над младшими школьниками, на видео попросила прощения у казахстанцев за действия своего сына, передает Zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

Женщине настолько было стыдно за действия своего ребенка, что она не смогла сдержать слез.

"Я прошу прощения у всех родителей. Простите, пожалуйста, ради сына, простите!" — говорит со слезами на глазах женщина.

Тем временем в среду, 23 января, прокурор собрала всех директоров школ области и напомнила о том, что все виновные в данном инциденте понесут наказание.

По словам специалистов, инцидент произошел между учениками трех школ Туркестана. Сейчас проводятся следственные мероприятия по этому делу. В рамках следствия рассматривается мера ответственности не только школьников, но и их родителей, администраций школ и ювенальных инспекторов.

"Будет дана процессуальная оценка каждому из участников инцидента. Остальные сведения не раскрываются в интересах следствия. Департамент принял это уголовное дело в собственное производство", — говорят в правоохранительных органах.

21 января в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков физически и морально издевается над младшими школьниками. На видео старшеклассники унижают малышей, бьют, встают на них и скачут. Вечером того же дня в Туркестане провели экстренный брифинг с участием педагогов, полицейских, чиновников. Участники брифинга высказались о работе по фактам из видео. По словам специалистов, инцидент произошел во внеурочное время. Сейчас ведется следствие. ЧП прокомментировали в Министерстве внутренних дел страны.

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