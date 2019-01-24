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Венесуэла заявила о разрыве дипотношений с США

Николас Мадуро заявил, что США попытались совершить госпереворот в Венесуэле.

Фото : Twitter/Nicolás Maduro24 января 2019, 06:11

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США и распорядился выслать из страны представителей американских дипмиссий, передает Life.

- Я приказал разорвать все дипломатические отношения с правительством Соединённых Штатов, - сказал Мадуро в ходе своего выступления.

Кроме того, он также заявил, что США попытались совершить госпереворот в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны, пока не будут проведены новые выборы главы государства. Позже представители Канады, Бразилии, США и ещё ряда государств признали его кандидатуру в качестве временного главы Венесуэлы.


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