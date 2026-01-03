Полный гнев правосудия: в США заявили, за что задержали президента Венесуэлы и его супругу

Генпрокурор США Памела Бонди заявила о том, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес обвинили в наркотерроризме и хранении оружия, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X (бывшая Twitter) она написала, что обвинена пара в Южном округе Нью-Йорка.

"Николасу Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов. Вскоре они предстанут перед полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах", – написала политик.

От имени Министерства юстиции США она поблагодарила президента Трампа за "смелость потребовать привлечения к ответственности от имени американского народа". Кроме того, Бонди выразила благодарность "храбрым военным, которые провели невероятную и весьма успешную операцию по задержанию этих двух предполагаемых международных наркоторговцев".

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США. Затем Колумбия потребовала срочного заседания Совбеза ООН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение.

Позже президент США Дональд Трамп заявил о том, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны.