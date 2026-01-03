#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Мир

Полный гнев правосудия: в США заявили, за что задержали президента Венесуэлы и его супругу

семью Мадуро обвинили в &quot;наркотерроризме&quot; и &quot;хранении оружия&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 17:47 Фото: Instagram/nicolasmaduro
Генпрокурор США Памела Бонди заявила о том, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес обвинили в наркотерроризме и хранении оружия, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X (бывшая Twitter) она написала, что обвинена пара в Южном округе Нью-Йорка.

"Николасу Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов. Вскоре они предстанут перед полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах", – написала политик.

От имени Министерства юстиции США она поблагодарила президента Трампа за "смелость потребовать привлечения к ответственности от имени американского народа". Кроме того, Бонди выразила благодарность "храбрым военным, которые провели невероятную и весьма успешную операцию по задержанию этих двух предполагаемых международных наркоторговцев".

Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США. Затем Колумбия потребовала срочного заседания Совбеза ООН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение.

Позже президент США Дональд Трамп заявил о том, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
