Казахстанцы создали петицию по переименованию Халык Арены именем Дениса Тена

За сутки петиция собрала около 800 подписей.

Казахстанцы создали онлайн-петицию по названию Халык Арены именем Дениса Тена. Министр культуры уже говорил, что инициатива должна исходить от местных исполнительных органов, поэтому фанаты фигуриста обратились напрямую в акимат, передает Zakon.kz.

"Мы, поклонники, фанаты, друзья, любящие Дениса люди просим акимат города Алматы рассмотреть вопрос о переименовании ледовой арены в честь первого и единственного спортсмена в истории независимого Казахстана, завоевавшего медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), чемпионата четырёх континентов (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011) и первого казахстанского фигуриста, выигравшего медаль турнира ИСУ,алматинца, заслуженного мастера спорта Республики Казахстан - Дениса Тена", - говорится в онлайн-петиции.

В качестве доводов в поддержку инициативы, авторы поста отмели вклад Тена в спортивную деятельность страны и ее международного имиджа. Кроме того, поклонники опубликовали целый свод цитат, включая главу государства, которые положительно отзывались о заслугах спортсмена.

"Мы должны сохранить все то, что он сделал для фигурного катания, своей страны и каждого, с кем он был знаком. Гибель Дениса - это огромная потеря для всего спортивного мира", - добавили авторы.

Петиция была опубликована 23 января, меньше чем за сутки ее подписало 826 человек.

Мать погибшего фигуриста Оксана Тен в 2018 году стала инициатором по открытию благотворительного фонда имени Дениса. Таким образом родные спортсмена хотят увековечить его память. Запуск сайта для проекта состоялся в октябре.

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