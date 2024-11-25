Петиция за проведение новых парламентских выборов набирает обороты в Британии
Согласно информации на сайте британского парламента, петицию разместил владелец паба Майкл Вествуд, в ней он пожаловался, что лейбористы во главе с премьером Киром Стармером нарушили обещания, данные перед предыдущими выборами.
Иностранные СМИ пишут, что число сторонников петиции увеличивается более чем на 100 тыс. человек в час с тех пор, как американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в воскресенье выразил поддержку кампании, написав в соцести X, что британцы "сыты по горло тираническим полицейским государством".
Последние парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правящих ранее консерваторов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.
Ранее сообщалось, что в Румынии начались президентские выборы.