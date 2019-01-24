Гонщик "по встречке" Роллан пытался провезти человека в чемодане в аэропорту Алматы

Силовики задержали уже вылезшего из сумки парня.

23 января пятеро казахстанцев 20-26 лет, среди которых был небезызвестный любитель погонять по встречке Назар Роллан, решили "проверить готовность Службы безопасности аэропорта к нештатным ситуациям", пишет Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта Алматы.

"Один из них, регистрируясь на рейс а/к Qazaq Air в Астану, поставил на ленту "багаж" - дорожную сумку, вес которой значительно превышал допустимые к бесплатному провозу 23 кг. Агент предложил пассажиру разделить багаж или же доплатить за перевес. После этого сообщники оставили сумку рядом с кассами авиакомпании Air Astana и отошли в сторонку. Кассир, увидев, как из сумки появляется человеческая рука, сразу вызвала сотрудников Службы авиационной безопасности аэропорта и представителей ЛОВД", - рассказали в аэропорту.

Силовики задержали уже вылезшего из сумки парня. Остальные в это время снимали видео, но выложить его в интернет и собрать лайков им не удалось бы в любом случае – задержали всех участников хайпа, в том числе сняли с рейса того, который собирался улететь в Астану.

Шутникам вменяется статья 434 Кодекса об административных правонарушениях - мелкое хулиганство, по которой предусмотрен штраф (максимальный - 20 МРП - 50 500 тенге) либо административный арест до 20 суток.

Назар Роллан в 2018 году выкладывал видео в Instagram, где он ездил по встречной полосе на проспекте Аль-Фараби. 9 октября злостного нарушителя порядка арестовали на 7 суток за хулиганство. 16 октября он вышел на свободу. На 17 октября было назначено рассмотрение адмматериалов по лишению его водительских прав за езду по встречной полосе. Суд постановил признать виновным Роллан Назара в совершении административного правонарушения и наложить административное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством на 6 месяцев

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