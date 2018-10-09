"Гонщика с Аль-Фараби" арестовали

20-летний правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье 434 "Мелкое хулиганство" КОАП РК.

Скандально известного Назара Роллана арестовали на семь суток, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

20-летний "гонщик" привлечен к административной ответственности по статье 434 "Мелкое хулиганство" КОАП РК.

"Сотрудниками местной полицейской службы УВД Бостандыкского района были приняты меры административного воздействия в отношении гражданина Роллан Н., 1998 года рождения, который своими антиобщественными действиями, носящими явно серийный характер, подвергал окружаюших, в том числе и участников дорожного движения реальной угрозе. Один из таких эпизодов зафиксирован на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Мустафина, во время организации катания на проезжей части на санях. Более того, судя по поведению гражданина Роллан, после привлечения его к административной ответственности по пяти статьям административного кодекса должных выводов он не сделал, и его действия продолжали носить вызывающий характер", - сообщила Салтанат Азирбек.

Сегодня материалы административного дела по мелкому хулиганству направлены в СМАС по городу Алматы, решением которого гражданин Роллан подвергнут административному аресту сроком на 7 суток. Он был водворен в приемник-распределитель для административно-арестованных ДВД города Алматы.

После того, как он выложил видео с нарушением в Instagram, полиция нашла парня и привлекла к ответственности. На видео с извинениями молодой человек пообещал больше такого не повторять. Однако позже признался, что ему все это было шутки ради, и он не раскаивается. Впоследствии СМИ сообщили о том, что Назар Роллан является внуком известного в стране писателя. Но тот опроверг эту информацию. Молодой человек продолжал выкладывать на своей странице провоцирующие фото и видео.

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