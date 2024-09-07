Солдат-срочник погиб во время сборов на полигоне в Мангистауской области

7 сентября на полигоне "Оймаша" во время сборов подразделений Регионального командования "Запад" произошел трагический инцидент – 19-лений солдат получил смертельное ранение, сообщает Zakon.kz.

Как пишут СМИ, около 17:10 дежурный по лагерю, гвардии лейтенант Досов Дамир Нурланович, произвел несанкционированный выстрел из пистолета ПМ 9 мм, попав в лицо солдату срочной службы гвардии рядовому Марату Ерболулы Баркулову (призыв 1-2024).

Пострадавший умер но по пути в больницу. По данным пресс-службы Актауского гарнизона, "смерть наступила в результате нарушения правил обращения с оружием".

Причины и обстоятельства происшествия выясняются, возбуждено уголовное дело. Командование и личный состав Сухопутных войск ВС РК выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее, в июне, в одной из воинских частей Аягозского гарнизона погиб военнослужащий срочной службы. Позже родственники рассказали детали трагедии.