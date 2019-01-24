Убийцы Дениса Тена будут сидеть в одной колонии Алматинской области

Действующее уголовно-исполнительное законодательство не препятствует осужденным отбывать наказание в одном и том же учреждении.

После вступления в силу приговора Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова переведут отбывать наказание в учреждение ЛА-155/8 ДУИС по Алматинской области. Жанар Толыбаева отправится в колонию ЛА-155/4 ДУИС, передает Zakon.kz со ссылкой на КУИС МВД РК.

Как сообщили в комитете, действующее уголовно-исполнительное законодательство не препятствует осужденным к лишению свободы отбывать наказание в одном учреждении. В колонию подозреваемых отправляют не позднее 10 дней со дня вступления в силу приговора. Все трое имеют право на применение к ним гуманных актов содержания под стражей.

Оба спецучреждения имеют ряд собственных производств от пекарен до швейных цехов. Заключенные могут заниматься выращиванием животных или работать в художественной мастерской.

17 января в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы был оглашен приговор по делу об убийстве Дениса Тена. Нуралы Киясов признан виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорен к 18 годам лишения свободы. Арман Кудайбергенов приговорен к 18 годам лишения свободы. Жанар Толыбаева признана виновной и ей назначено 4 года лишения свободы.

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