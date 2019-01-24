Силовики Шымкента провели спецоперацию по изъятию религиозной литературы

По версии следствия, сторонники салафизма занимались распространением литературы деструктивного характера среди посетителей и продавцов на рынках.

24 января текущего года департаментом полиции города Шымкент совместно с Департаментом КНБ была проведена специальная операция по проведению одновременных рейдовых мероприятий на рынках "Shymkent Tulpar" и "Нипа", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

С санкции суда проведены обыски в торговых точках, по результатам которых были обнаружены и изъята значительное количество религиозной литературы, в том числе салафитского содержания, а также электронные носители информации.

По версии следствия, сторонники салафизма занимались распространением литературы деструктивного характера среди посетителей и продавцов, указанных выше рынков.

Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам распространения материалов религиозного содержания деструктивного направления в общественных местах.

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