Силовики Шымкента провели спецоперацию по изъятию религиозной литературы
По версии следствия, сторонники салафизма занимались распространением литературы деструктивного характера среди посетителей и продавцов на рынках.
24 января текущего года департаментом полиции города Шымкент совместно с Департаментом КНБ была проведена специальная операция по проведению одновременных рейдовых мероприятий на рынках "Shymkent Tulpar" и "Нипа", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.
С санкции суда проведены обыски в торговых точках, по результатам которых были обнаружены и изъята значительное количество религиозной литературы, в том числе салафитского содержания, а также электронные носители информации.
По версии следствия, сторонники салафизма занимались распространением литературы деструктивного характера среди посетителей и продавцов, указанных выше рынков.
Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам распространения материалов религиозного содержания деструктивного направления в общественных местах.
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