Еще одно ощутимое землетрясение произошло в Казахстане

Третье по счету землетрясение за сутки зарегистрировано в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сетью сейсмических станций 31 марта в 13:23 зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр расположен в 267 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана.

Координаты эпицентра 44.567º с.ш. – 79.646º в.д. Глубина 10 км.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

Область Жетысу, Панфиловский район, город Жаркент – 2 балла.

Звонков от населения на номер 112 не поступало.

Первое землетрясение зарегистрировали в 00:42 в 33 км к северо-западу от города Жаркента, без ощутимости. Второе произошло в 11:11. Оно ощущалось в Жаркенте, Текели и в селе Жансугуров.

