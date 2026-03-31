Еще одно ощутимое землетрясение произошло в Казахстане
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Третье по счету землетрясение за сутки зарегистрировано в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сетью сейсмических станций 31 марта в 13:23 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр расположен в 267 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана.
Координаты эпицентра 44.567º с.ш. – 79.646º в.д. Глубина 10 км.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
- Область Жетысу, Панфиловский район, город Жаркент – 2 балла.
Звонков от населения на номер 112 не поступало.
Первое землетрясение зарегистрировали в 00:42 в 33 км к северо-западу от города Жаркента, без ощутимости. Второе произошло в 11:11. Оно ощущалось в Жаркенте, Текели и в селе Жансугуров.
