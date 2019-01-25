Несчастный случай произошел в областном перинатальном центре в июле прошлого года.

В Атырау начался суд по делу о смерти роженицы в областном перинатальном центре. На скамье подсудимых замдиректора лечебного учреждения, врач и двое анестезиологов, их обвиняют в халатности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

- В отношении врачей города Атырау началось рассмотрение уголовного дела по статье 317 частью третьей. Это "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, небрежного или недобросовестного отношения, повлекшие по неосторожности смерть человека", - сообщила судья Атырауского городского суда №2 Зауре Казакбай.

Несчастный случай произошел в областном перинатальном центре в июле прошлого года. 27-летняя Анаргуль Майлыбаева скончалась в больнице после родов. Женщина родила близнецов с помощью кесарева сечения. Позже, после эксгумации тела, эксперты установили, что причиной смерти стала инфекция. Нескольких медиков тогда обвинили в халатности. У Анаргуль остались пятеро детей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!