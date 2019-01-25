Давность - год. Установлены личности школьников, избивавших сверстника

От родителей потерпевшего ученика в полицию никакого заявления не поступало.

В рамках доследственной проверки полицейские установили личности подростков, избивших сверстника в школьном туалете и снявших все на видео, передает Zakon.kz со ссылкой на директора Департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмаса Садубаева.

"Как выяснилось, инцидент произошел в городе Кызылорде еще год назад, 10 января 2018 года. Тогда от родителей потерпевшего ученика в полицию никакого заявления не поступало. Начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК (хулиганство группой лиц), в рамках которого предусмотрено наказание ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок", - сообщил Алмас Садубаев.

Видео с избиением школьника в туалете появилось в сетях 23 января. Предполагалось, что все присходило в Туркестанской области. Ранее по факту другого аналогичного инцидента в этой области было начато расследование.

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