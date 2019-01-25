Падения лифта не было: инцидент прокомментировали в КазНУ

Не дождавшись лифтера, преподаватель, нарушив требования техники безопасности, предпринял попытку самостоятельно выбраться из лифта, что привело к падению в шахту лифта.

В КазНУ им. Аль-Фараби прокомментировали инцидент с лифтом, произошедший 24 января, передает Zakon.kz.

"24 января 2019 года около 12.30 произошел сбой подачи электроэнергии в кампус КазНУ им. Аль-Фараби, в связи с чем объекты на территории университета оказались обесточенными", - сообщили в пресс-службе вуза.

В момент обесточивания в учебном корпусе механико-математического факультета между четвертым и пятым этажами остановился лифт, внутри которого находился преподаватель.

"Службой безопасности университета незамедлительно были оповещены соответствующие службы и направлен специалист по эксплуатации лифтов для оказания помощи. Однако, не дождавшись лифтера, преподаватель, нарушив требования техники безопасности, предпринял попытку самостоятельно выбраться из лифта, что привело к падению в шахту лифта. В результате он получил телесные повреждения и закрытую черепно-мозговую травму и экстренно был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу", - сообщили в КазНУ.

Отмечается, что по данному происшествию проводится служебная проверка, выясняется причина сбоя подачи электроэнергии в кампус университета. Пострадавшему преподавателю оказывается материальная и другая помощь.

Ранее в редакцию поступила информация о том, что в вузе с четвертого этажа сорвался лифт.

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