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Житель Актобе серьезно пострадал при падении в шахту лифта

мужчина упал в шахту лифта, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 22:16 Фото: pixabay
38-летний житель Актобе упал в шахту лифта и получил множественные увечья, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации КТК, все произошло в самом центре города – напротив областной мечети "Нур Гасыр". Каким именно образом мужчина провалился в шахту лифта, пока выясняется. Но известно, что новостройка еще не сдана в эксплуатацию и там еще идут строительные работы.

Пострадавший находится в больнице. По данным медиков, у него травмы головы и грудной клетки. А также перелом костей предплечья.

"С помощью жестких носилок спасатели вынесли пострадавшего из строящегося здания и передали сотрудникам медицинской помощи". Главный специалист Управления ДЧС Актюбинской области Нурбек Оралбаев

Ранее сообщалось, что каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта. Такими данными поделились в Национальной Ассоциации лифтовиков Казахстана. Самая плачевная ситуация с подъемниками сложилась в Павлодарской и Карагандинской областях, а также на западе и востоке страны.

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Елена Беляева
Актобе Актюбинская область
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