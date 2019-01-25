Вынесен приговор Бергею Рыскалиеву

Беглый аким на суд не явился.

Экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев приговорен к 17 годам лишения свободы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда.

Брат Бергея Аманжан Рыскалиев, бывший депутат Мажилиса Парламента РК, приговорен к 16 годам лишения свободы.

Беглый чиновник признан виновным в хищении чужого имущества, мошенничестве, создании и руководстве преступным сообществом, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток. Согласно судебным документам, Рыскалиев по предварительному сговору с должностными лицами областного акимата, используя свое служебное положение, разработал преступную схему хищений денежных средств, вверенных государством, в особо крупном размере.

Ущерб, причиненный государству, составляет более 72 миллиардов тенге. Уголовное дело состоит из 754 томов.

В связи с неявкой подсудимых дело рассматривается в заочном порядке.

Суд над Рыскалиевым и его сообщниками начался в октябре 2018 года. Подсудимым вменялись преступления по статьям 235 (Создание и руководство организованной преступной группой, участие в преступном сообществе), 176 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), 193 (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем).

Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции завершило досудебное расследование уголовных дел и 24 февраля 2018 года, в соответствии с законом, через СМИ уведомило Б. Рыскалиева и других обвиняемых о необходимости явки на допрос 2 марта, затем 31 марта 2018 года. Однако в назначенное время Б. Рыскалиев, А. Рыскалиев, Р. Альбакасов, Е. Избасар, Н. Джулмагамбетов, А. Даневич, М. Джелдыбаев, А. Сулейменов и Б. Темиралин не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке.

Рыскалиев находится в Великобритании, сообщал ранее активист Серик Мамбеталин.

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