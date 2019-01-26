В Алматы пропала девушка: Родные предполагают, что ее похитили

Информацию о происшествии разместили в соцсетях.

Валерия Погребняк пропала еще 19 января. Со слов родственников, в РОВД сначала отказывались принимать заявление о пропаже и никаких действий по розыску не предпринимают, сообщает Zakon.kz.

Информацию о происшествии разместил Instagram-паблик hroniki_sob.

Валерия пропала 19 января, когда в 11 утра уехала со своим парнем из поселка Мерей Карасайского района в сторону ТЦ Апорт в Алматы. Со слов Володи, пара находилась там до 17 - 18 часов. Затем поехали домой.

В районе поселка КИЗ, они развернулись в сторону города. Двигаясь по улице Кабдолова, выехали на Утеген Батыра, переехали пересечение с улицей Жубанова. Там Володя якобы и оставил Валерию за остановкой. Он говорит, что Валерия сама попросила отвезти ее в Алматы и оставить у подруги. Свой телефон отдала ему, после чего он уехал.

С тех пор о девушке ничего не известно.

Была одета в светло-розовую куртку с капюшоном, черные сапоги (угги) с цепочкой и черные джинсы. С собой был красный кошелек, ключи от квартиры.

Родители девушки утверждают, что, по какой-то причине, Ауэзовский РОВД заявление о пропаже принимать не стал и направил родителей пропавшей девушки в РОВД города Каскелен. Там заявление так же не приняли и направили обратно в Ауэзовский РОВД. Там заявление, на этот раз приняли, но никаких конкретных действий по розыску сделано не было.

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