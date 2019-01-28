Морозы до минус 42 градусов ожидаются в Казахстане
Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры.
Фото : pixabay28 января 2019, 08:32
На территории Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются сильные морозы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".
Так, 28 января в Северо-Казахстанской, Акмолинской, 29 января Павлодарской, Карагандинской областях ночью ожидается резкое понижение температуры до 30-35, местами 38 мороза.
В 28 января в Костанайской области ночью ожидается резкое понижение температуры до 27-32, местами 35 мороза.
В период 28-29 января в Восточно-Казахстанской области ночью ожидается резкое понижение температуры до 28-33, местами 37-42 мороза.
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