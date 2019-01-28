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Морозы до минус 42 градусов ожидаются в Казахстане

Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры.

Фото : pixabay28 января 2019, 08:32

На территории Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются сильные морозы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, 28 января в Северо-Казахстанской, Акмолинской, 29 января Павлодарской, Карагандинской областях ночью ожидается резкое понижение температуры до 30-35, местами 38 мороза.

В 28 января в Костанайской области ночью ожидается резкое понижение температуры до 27-32, местами 35 мороза.

В период 28-29 января в Восточно-Казахстанской области ночью ожидается резкое понижение температуры до 28-33, местами 37-42 мороза.


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