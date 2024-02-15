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Резкое похолодание до минус 22 градусов ожидается в Алматы

Резкое похолодание до минус 22 градусов ожидается в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы с утра 16 февраля до ночи 17 февраля синоптики прогнозируют осадки в виде дождя с переходом в сильный снег с понижением температуры воздуха к вечеру до минус 20 градусов мороза, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе РГП "Казгидромет" добавили, что утром 16 февраля в городе – туман, на дорогах – гололедица. В ночь на 17 февраля температура опустится до -22°, днем 17 февраля – до -14°.

Как уточнили в акимате, в ночной период на местах дислокаций запланировано дежурство 176 пескоразбрасывателей.

Всего на работах по уборке снега будет задействовано 483 ед. спецтехники и 1180 дорожных рабочих.

"В связи с прогнозируемым обледенением, снежными накатами на проезжей части дорог, гололедицы на тротуарах просим автолюбителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуем снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать рядность и избегать резких маневров".Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, в ночной период на 17 февраля водителей просят не парковать автотранспорт на обочинах дорог.

Ранее стало известно, что из-за непогоды движение ограничено на 22 участках дорог республиканского значения в 11 областях Казахстана.

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