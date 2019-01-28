Единый электронный кошелек будет создан в Казахстане для оплаты налогов

Оказание госуслуг в электронном формате по части налогового и таможенного администрирования планируется довести к 2025 году до 95%.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК министр финансов Алихан Смаилов рассказал, что до конца 2019 года информационные системы комитета госдоходов (КГД) будут самостоятельно проводить разноску платежей, поступивших на Единый электронный кошелек, на соответствующие налоги, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава ведомства, из года в год проводится планомерная работа по сокращению кодов бюджетной классификации, оптимизации форм налоговой отчетности. С 2015 года количество КБК сокращено в 2,5 раза, формы налоговых деклараций оптимизированы на 30%.

"В целях кардинального упрощения процесса электронной уплаты налогов предусматривается переход на сервис единого электронного кошелька налогоплательщика", - сказал Смаилов.

Он добавил, что для этого показательным является опыт Эстонии, где налогоплательщик уплачивает налоги по единому реквизиту, затем данная сумма автоматически расщепляется по всем налогам физического лица.

"Таким образом, информационные системы министерства финансов - ИС КГД через ИС комитета казначейства - к концу 2019 года будут самостоятельно проводить разноску платежей, поступивших на Единый электронный кошелек, на соответствующие налоги, по которым возникли налоговые обязательств: декларации, расчеты, акты проверок, сведения уполномоченных органов", - сообщил министр.

При этом глава Минфина уточнил, что в результате исключения ошибочной оплаты налогов будет обеспечено сокращение количества платежных документов, исключение невыясненных платежей и необоснованной пени, сокращение количества зачетов и возвратов ошибочных платежей, сокращение количества инкассовых распоряжений, снижение затрат налогоплательщиков по времени, снижение нагрузки на ИС банков, казначейства, КГД.

"Вместе с тем, для перехода на единый сервис оплаты налогов посредством электронного кошелька требуется кроме доработки ИС и актуализации баз данных, еще и большая работа по внесению изменений в бюджетное, банковское, налоговое, таможенное законодательство", - подчеркнул он.

По данным Минфина, в 2018 году органами госдоходов всего оказано 22 млн услуг, в том числе в электронной форме - 20 млн.

На уровне межведомственной комиссии по оптимизации госуслуг утверждены дорожные карты, в которых предусмотрена их дальнейшая оптимизация и автоматизация с выводом на портал электронного правительства, а также проведена интеграция с компаниями частного сектора. В результате проведенной работы оказание госуслуг в электронном формате планируется довести к 2025 году до 95%.

Оксана Скибан, Астана

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