Жестокость среди подростков: МВД РК готово к экстренному созыву межведомственной комиссии

Всего один опрометчивый поступок, совершенный в школьные годы, может повлечь наказание и оставить пятно на биографии подростка на всю жизнь.

Министерство внутренних дел РК внесло предложение о созыве Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних в связи с ситуацией вокруг подростковой преступности в нескольких регионах страны, передает Zakon.kz.

"Министерством внутренних дел для обсуждения возникшей ситуации в Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях и выработки организационно-практических мер в Министерство образования и науки внесены предложения об экстренном созыве заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Казахстан", - сообщил директор Департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмас Садубаев.

На минувшей неделе общественность страны обсуждала несколько фактов жестокости, проявленных школьниками. В Туркестанской области подростки издевались на младшими школьниками. И видео, снятое в Кызылординской области.

Садубаев пояснил, что в соответствии с уголовным законодательством страны за совершение хулиганства при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 293 УК РК) подлежат уголовной ответственности лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста.

"Именно по этой статье открывается уголовное производство, когда подростки в группе лиц совершают в отношении своих сверстников противоправные деяния. В этой связи призываем родителей, учителей учебных заведений в целях профилактики преступлений среди несовершеннолетних заранее информировать детей о достижении возраста уголовной ответственности, рассказывать им о последствиях необдуманных действий. Ведь всего один опрометчивый поступок, совершенный в школьные годы, может повлечь наказание и оставить пятно на биографии подростка на всю жизнь", - отметил представитель МВД.

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