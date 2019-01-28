В Казахстане укрепляется состав высокообразованных имамов

Процесс исламского образования в РК продолжает совершенствоваться.

Государством и ДУМК создаются все условия для получения религиозного образования у себя на Родине. Одно из главных преимуществ такого подхода заключается в том, что это оградит молодежь от пагубного влияния деструктивных и радикальных религиозных течений, сообщает Zakon.kz.

Иногда можно слышать от молодежи, желающей духовно совершенствоваться, что в Казахстане нет образованных имамов и поэтому нужно уезжать за рубеж и там получать религиозные знания. Если бы они элементарно поинтересовались биографическими данными имамов хотя бы в своем городе, регионе, то вряд ли были столь категоричны в своих суждениях.

В Казахстане религиозному образованию представителей духовенства уделяется большое внимание. И это не просто слова. Возьмем последний наглядный пример. Буквально три дня назад наиб муфтий Алау Адильбаев представил жамагату Алматы нового главного имама мечети «Байкен» Данияра Джумабаева, который был назначен на этот пост приказом Верховного муфтия Казахстана. Как известно, мечеть «Байкен» была построена по инициативе главы государства Нурсултана Назарбаева. Кому же доверили возглавить данный Дом Аллаха?

Фото tripadvisor.ru

Данияр Джумабаев окончил физико-математический лицей-интернат, затем медресе «Саид Мухиддин Махдум» в Узбекистане, затем школу по подготовке хафизов в городе Лахоре в Пакистане. Имеет специальность имам хатиб, учитель, хафиз. Владеет пятью языками - казахским, русским, узбекским, урду и арабским. Был муэдзином и наиб имамом Центральной мечети Алматы, главным имамом Жамбылской области, директором медресе «Һибатулла Тарази», преподавал Коран и таджвид в Исламском институте повышения квалификации имамов Казахстана и так далее. В 2002 году на Всемирном конкурсе чтецов Корана в Индии занял второе место.

Фото Аzan.kz

Или другой пример. Главный имам Алматы Еркинбек Шокай является хафизом Корана. В свое время он обучался в университете Триполи (Ливан) по специальности исламовед, на отлично окончил магистратуру Евразийского национального университета им. Л. Гумилева по специальности религиовед. Был заместителем директора в республиканском Центре по подготовке чтецов Корана в Астане, научным сотрудником и главным экспертом в Агентстве по делам религий РК, преподавал в вузах. Впечатляют данные и многих других имамов.

Несколько лет назад Духовное управление мусульман Казахстана приняло Концепцию развития религиозного образования. Обсуждая этот вопрос в одном из своих интервью сайту Zakon.kz, предыдущий Верховный муфтий Ержан Малгажыулы говорил о необходимости систематизировать и совершенствовать процесс исламского образования в Казахстане.

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Целью концепции является создание четкой системы религиозного образования с тем, чтобы граждане могли получать знания у себя на родине, а не выезжать для этого специально куда-то за рубеж. Для этого исполнение Концепции разделили на два этапа. Первый охватывает период с 2016 по 2018 год. За это время в стране созданы многочисленные бесплатные центры по обучению религиозной грамотности и центры религиозного просвещения при мечетях. Второй период охватывает с 2019 по 2020 год. На данном этапе будут созданы материальные базы религиозных учебных заведений, где будет идти подготовка качественного состава отечественных религиозных кадров.

И сегодня уже можно сказать, что религиозное образование в Казахстане продолжает совершенствоваться, при этом широко используются новейшие методы и способы обучения.

Фото ДУМК

К примеру, на днях в Алматы прошла аттестация около 230 служителей мечети - главных имамов, наиб-имамов, мулл и муэдзинов, которые представляли 50 мечетей города. Свои знания они показывали в два этапа. Сначала через компьютерную программу отвечали на специально подготовленные вопросы по трем направлениям - акыда (вероубеждение), фикх (знание) и административная система. Затем устно отвечали на вопросы экспертов ДУМК, связанные с религией, с концепцией мусульман Казахстана и Концепцией развития религиозного образования.

Также имамы, муллы и муэдзины во второй части сдавали экзамен по чтению Священного Корана наизусть. Уровень их знаний и в целом профессиональную подготовку оценивали известные теологи, религиоведы и исламоведы из ДУМК. Такая аттестация – она будет проходить раз в пять лет - повысит квалификацию имамов и создаст условия для непрерывного развития религиозного образования, уверены представители духовенства.

Комплекс принимаемых эффективных мер говорит о том, что нет необходимости искать знания за рубежом, их успешно можно получить у себя на Родине, для этого государством и ДУМК создаются все условия и возможности, и главное, укрепляется качественный состав имамов.

Нет сомнения, что одним из преимуществ религиозного образования в своей стране является то, что это оградит молодежь от пагубного влияния деструктивных и радикальных религиозных течений, в этом едины все здравомыслящие казахстанцы.

Торгын Нурсеитова

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