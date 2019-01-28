В Госдуме поддержали заявление Фирузы Шариповой в адрес Сергея Шнурова

Об истории высказался член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ Вадим Манукян.

Сергей Шнуров должен ответить за свои оскорбительные слова в адрес балерины Анастасии Волочковой. Это мнение, высказанное обладательницей ряда чемпионских поясов по профи-боксу казахстанкой Фирузой Шариповой, поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ Вадим Манукян, передает Zakon.kz.

"Я не знаком с Фирузой Шариповой, но уже определенно ее люблю. До сей поры Шнурову не встретился ни один достойный оппонент, который бы столь культурно отправил его в словесный нокаут за его неуемное рифмоплетство. И тут прекрасная девушка спортсменка закрыла своей грудью хрупкую Настю. Очень символично", - высказался российский общественник.

Манукян считает, что Шнурову стоит принести балерине свои извинения. Также он советует скандальному артисту впредь внимательнее подбирать персон для своих эпиграмм.

"А ведь действительно, Волочкова очень добрый человек, проста в общении и совершенно незлобная. Она всего лишь хочет быть любимой и счастливой. А уж если ей нравится показывать свое тело или делать шпагаты, то это точно никому не мешает. Попытка стихотворно напасть на Волочкову - это пока самая большая ошибка Шнурова, что и доказывает Фируза, вызвав его на спарринг", - отметил Вадим Манукян.

22 января лидер группы “Ленинград” Сергей Шнуров выложил на своей странице в Instagram стихотворение, посвященное известной балерине Анастасии Волочковой. В нем шоумен высмеял попытки артистки привлечь к себе внимание при помощи откровенных фотографий на шпагате. Шнуров предложил "раздвигать ляжки" всем, кто обделен талантом. Свое произведение он проиллюстрировал фотографией, на которой показывает некое подобие шпагата.

Тогда казахстанка выступила в защиту известной российской балерины Анастасии Волочковой.

"Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение”, - написала Фируза в своем Instagram.

Ранее в российских СМИ выходили публикации о том, что депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил о готовности сразиться с лидером "Ленинграда" на нормандских мечах после посвященного ему стихотворения.

Альберт Ахметов

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