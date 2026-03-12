#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Певица Слава резко сменила имидж и показала смелую стрижку

Певица Слава, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 17:36 Фото: Instagram/nastya_slava
Известная российская певица, актриса и телеведущая Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская) удивила своих поклонников неожиданным преображением, сообщает Zakon.kz.

10 марта 2026 года в своем Instagram исполнительница хита "Попутчица" опубликовала видео с концерта эстрадного певца Стаса Михайлова, в котором предстала с новой короткой прической. Мероприятие прошло в Москве в Международный женский день. Праздничный концерт Слава посетила с друзьями. В частности, с Олегом Газмановым.

"Давно хотела, прочь негатив, привет, новая прическа! С друзьями на концерте Стаса Михайлова", – написала 45-летняя певица под публикацией.

Коллеги по цеху и подписчики просто завалили Славу восхищенными комплиментами:

  • "Тебе идет!"
  • "Стиль – огонь!"
  • "Настя, ты – невероятная!"
  • "Вау, как классно! Мне безумно нравится".
  • "Вау, как тебе идет, как молодит, как классно!"
  • "Просто вау! Стрижка sexy! Весь негатив за год точно состригла! А учитывая, что 10-12 см за год отрастает, то прям 3 года отстригла".
  • "Правильно все сделала! У меня тоже в годы коронавируса был апгрейд. Обрезала себе все космы, стало намного лучше не только внешне. Как будто бы я своей судьбе поменяла направление. Молодец!"

Певица Слава призналась в серьезной проблеме со здоровьем

Ранее сообщалось, что Родион Газманов показал редкие фото с мамой – первой женой Олега Газманова.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
