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Самолет президента Венесуэлы конфисковали в США

Самолет президента Венесуэлы конфисковали в США, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 21:26 Фото: pixabay
Соединенные Штаты конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за несоблюдения санкций и уголовных нарушений, сообщает Zakon.kz.

Как пишут иностранные СМИ, самолет доставлен во Флориду и власти США работают с Доминиканской Республикой, которая уведомила Венесуэлу.

Отмечается, что после конфискации правительство Венесуэлы сможет подать заявление о его возвращении.

По сведениям Badlands Media, самолет стоит 13 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в начале августа в Венесуэле проходили беспорядки. Местные правоохранители задержали более двух тысяч участников беспорядков, которые охватили страну в день после выборов. По решению президента страны Николаса Мадуро их будут содержать в двух тюрьмах строгого режима.

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