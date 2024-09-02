Самолет президента Венесуэлы конфисковали в США

Соединенные Штаты конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за несоблюдения санкций и уголовных нарушений, сообщает Zakon.kz.

Как пишут иностранные СМИ, самолет доставлен во Флориду и власти США работают с Доминиканской Республикой, которая уведомила Венесуэлу.

Отмечается, что после конфискации правительство Венесуэлы сможет подать заявление о его возвращении.

По сведениям Badlands Media, самолет стоит 13 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в начале августа в Венесуэле проходили беспорядки. Местные правоохранители задержали более двух тысяч участников беспорядков, которые охватили страну в день после выборов. По решению президента страны Николаса Мадуро их будут содержать в двух тюрьмах строгого режима.