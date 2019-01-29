Подозреваемым в получении взятки сотрудникам ДГД Астаны продлили срок ареста

Всего по делу проходит 5 человек. Трое – представители ДГД Астаны. Все дело состоит из 10 томов.

Двоим сотрудникам Департамента госдоходов Астаны, подозреваемым в получении взятки, продлили срок содержания под стражей до 28 февраля, руководителю таможенного поста аэропорта Астаны Жанату Таныбаеву изменили меру пресечения на домашний арест, передает корреспондент Zakon.kz.

29 декабря 2018 года было окончено производство по делу и передано на ознакомление сторонам.

Осенью Антикоррупционная служба столицы задержала троих представителей департамента госдоходов (ДГД) по подозрению в получении 1450 долларов: специалиста таможенного поста аэропорта Астаны Серика Тынымбаева, его руководителя Жаната Айтенова и заместителя начальника ДГД Астаны Кайрата Джумагулова. Якобы они помогали контрабандистам ввозить золото без декларирования и уплаты пошлин.

29 декабря 2018 года было окончено производство по делу и передано на ознакомление сторонам. Всего по делу проходит 5 человек. Трое – представители ДГД Астаны, кто еще двое – пока не известно. Все дело состоит из 10 томов.

"Ознакомление еще не завершено, в связи с этим просим продлить санкцию содержания под стражей по отношению к Джумагулову до 28 февраля 2019 года", - сказал во время заседания по продлению санкции следственный прокурор Аубакиров.

Старший следователь Муратулы дополнил, что продления орган следствия запрашивает в связи с тем, что возможно совершенное преступление предусматривает 12 лет лишения свободы. И в ведомстве предполагают, что "находясь на свободе Джумагулов может воспрепятствовать объективному расследованию, ходу следствия, а также может скрыться". При этом он добавил, что Джумагулов на данный момент ознакомлен с материалами дела лишь частично.

"А каким образом, он может воспрепятствовать?" - спросил судья Копбосынов.

"Ну предполагаем, прямых доказательств этому нет", - ответил следователь.

"А на период следствия были какие-то попытки воспрепятствовать?" - продолжил судья

"Не было", - сообщил Маратулы.

В своей речи адвокат Аманжол Мухамедьяров обратил внимание суда, что следователь, прося о продлении санкции, в прошлый раз ссылался на необходимость проведения ряда следственных действий по делу, а по факту объявил о завершении на следующий день после продления меры пресечения.

"Теперь предоставленные суду материалы не содержат никаких оснований, доводов, документов, доказательств того, что необходимо продлевать меру пресечения. 10 томов собрано, сейчас мы с ними ознакамливаемся. И 29 декабря нам не были переданы материалы дела. Фактически сторона защиты и сам Джумагулов начал изучение только 15 января. Копии материалов дела мы получили только на прошлой неделе. При этом только в томе первом мы не нашли страницы от 38 по 97. (…) Расследование по делу завершено, Джумагулов уже не может ничему воспрепятствовать, свидетели по делу опрошены, показания закреплены, экспертизы проведены, обстоятельства установлены", - сказал адвокат.

Судья Копбосынов срок ареста Джумагулову продлил.

Как изменили меру пресечения Айтенову

Заседания по санкции в отношении Айтенова длились 2 дня. На первом заседании адвокат подозреваемого сообщила о том, что в деле существуют 2 СОРМа, признанные прокуратурой незаконными, но почему-то оставшиеся в деле.

Попросила приобщить (суд согласился – от авт.) ответ от старшего помощника генерального прокурора РК Сабитова о том, что в отношении сотрудников департамента Нацбюро за фальсификацию доказательств и служебный подлог при предоставлении материалов в суд при санкционировании меры пресечения Айтенову 12 декабря 2018 было начато досудебное расследование.

"Сотрудники Антикора предоставили суду аудиозапись в качестве доказательства вины Айтенова, на которой были записаны другие люди, а не подозреваемый. Но именно на основании этого "доказательства" Айтенов попал в СИЗО", - пояснила она.

Также она попросила пригласить на заседание заместителя главного транспортного прокурора Каната Елшибаева, который выражал на встрече с защитниками мнение, что дело должно быть закрыто. (Суд вызвал Елшибаева, но на заседании второго дня его не было – от авт.); обратила внимание, что следователь Маратулы не правильно указал в протоколе задержания время фактического доставления Айтенова. Он был принудительно доставлен в департамент в 14:50, а следователь указал 22:44. То есть Айтенов провел 6,5 часов в департаменте без оформления протокола. (Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, досудебное расследование ведется – от авт.); сообщает суду, что 13 декабря Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Антикороппуционной службы, спровоцировавшим экономическую контрабанду и взяточничество.

"15 дней после задержания Айтенова и других уже было возбуждено уголовное дело, которое однозначно говорит о том, что были провокационные действия со стороны сотрудников НацБюро. Согласно нормативному постановлению должностные лица ДГД (подозреваемые в получении взятки) подлежат освобождению, даже если допустить, что взятка была. Хотя это тоже не доказано", - добавила адвокат Айтенова.

Также она попросила приобщить справку прокурора Аубакирова, в которой написано: "Если бы не провокационные действия оперативных сотрудников Антикора, то у Джумагулова, Айтенова и Тыныбаева не возникло бы умысла на получение взятки, и преступление не было бы совершено". (Суд приобщил).

Во второй день заседаний, после ознакомления с недостающими документами судья Исаева вынесла решение – меру пресечения Айтенову изменить на содержание под домашним арестом.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!