Назарбаевой рассказали детали смертельного инцидента на границе с Кыргызстаном

Применение оружия является исключительной мерой - Дильманов.

На расширенном заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности в Сенате РК сенатора Даригу Назарбаеву проинформировали о деталях смертельного инцидента и проблемах на границе Казахстана с Кыргызстаном, передает Zakon.kz.

Зампредседателя КНБ РК Дархан Дильманов подробно рассказал о факте применения оружия пограничниками Кыргызской Республики в отношении граждан Казахстана.

"Мы провели разбирательство совместно с нашими коллегами и пограничниками. Кроме этого, были госорганы как с нашей стороны, так и с сопредельной стороны - это военная прокуратура и МВД с обеих сторон. По данной ситуации, все трое граждан являются гражданами Республики Казахстан. Из них двое ранее привлекались к уголовной ответственности за нарушение госграницы. То есть они ходили на территорию Кыргызстана неоднократно. Оба были осуждены условно на 6 месяцев - и тот, кто погиб, и еще один из задержанных. Мы сейчас двоих задержали", - отметил Дильманов.

Он уточнил, что госграницу они нарушили на горных участках.

"Все, что по равнине, мы в настоящее время закрыли забором. И пересечь его физически невозможно. Поэтому мы продолжаем сейчас устанавливать этот забор уже на горном направлении. Именно там, где мы его не установили, было нарушение госграницы. По тем тропам, которые они прошли, там очень сложно. С целью скотокрадства они и пересекли госграницу на Кыргызстан. Нарушили, совершили хищение. Мы говорим о порядке 10 украденных голов скота, кыргызская сторона говорит о 15", - продолжил зампредседатель.

По его словам, казахстанская стороны надеется, что впредь не будет такого применения оружия.

"Мы думаем, что все-таки со стороны нашего нарушителя границы были действия, будем так говорить, которые угрожали жизни кыргызского пограничника. Со слов представителя кыргызской стороны, гражданин РК напал с ножом на офицера и на солдата срочной службы. Кыргызские пограничники применили огнестрельное оружие.

Мы, как правило, проводим двустороннее расследование пограничного инцидента. Это был инцидент. На том месте, где все произошло, мы там ничего не нашли, что касается оружия. Но мы думаем то, что говорят кыргызские пограничники, с их слов это имело место. В любом случае, мы по данному факту заявили кыргызской стороне, конкретно пограничному ведомству Кыргызстана, что применение оружия является исключительной мерой, и мы требуем, чтобы впредь не было такого применения оружия. Мы надеемся, что они поймут и примут соответствующие меры", - сказал Дильманов.

При этом Дарига Назарбаева попросила рассказать о том, какие проблемы есть на границе, какие правонарушения чаще всего совершают жители соседних государств.

"Если речь о казахстанско-кыргызской границе, это скотокрадство. Это сегодня самая главная проблема", - сказал он.

Кроме того, Дильманов ответил на уточняющий вопрос по поводу того, кто же все-таки у кого ворует.

"Друг у друга, но больше, конечно, сами граждане Кыргызстана по договоренности, по перегону сюда на нашу территорию, и реализация на нашей территории. Мы анализировали за три года 26 фактов таких нарушений - мы их зафиксировали и задержали. 573 головы лошадей перегнали. Мы в ближайшее время планируем встретиться и довести до руководства ведомства соседней республики о применении оружия на границе. Это будет одним из главных вопросов. Мы надеемся, что нас услышат и поймут, что это не та ситуация, которая требует явного применения оружия", - подытожил зампредседателя КНБ РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!