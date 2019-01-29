Мусайбеков избран генсекретарем НОК РК

Ранее он подал заявление об уходе из министерства.

Решением Исполнительного Комитета НОК РК генеральным секретарем организации был избран Мусайбеков Сакен Жунусбекович, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК .

29 января постановлением Правительства Республики Казахстан он был освобожден с поста вице-министра культуры и спорта РК в связи с переходом на другую работу.

Мусайбеков Сакен Жунусбекович родился 15.10.1967, КазССР; Северо-Казахстанская область.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:· Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина (1991) — Горный инженер; Казахская государственная академия управления (1996), Экономист-международник.

Трудовой стаж:

· Рабочий кооператива « Универсал» (1990-1991);

· Ведущий инженер МП «Куралай» (1991-1992;)

· Ведущий специалист по маркетингу Алма - Атинской межотраслевой интерассоциации делового сотрудничества «Алма» (1992-01.1993);

· Коммерческий директор торгово - коммерческой фирмы «Алма» (01.1993-10.1993);

· Менеджер, заместитель генерального директора фирмы «Раимбек» (10.1993-05.1995);

· Ведущий специалист, главный специалист сектора многосторонней помощи Управления координации внешней помощи в Комитете по использованию иностранного капитала при Кабинете Министров Республики Казахстан (05.1995-08.1995);

· Главный специалист сектора мобилизационной, специальных работ и контроля Управления организации работы аппарата Комитета по использованию иностранного капитала при Кабинете Министров Республики Казахстан (08.1995-02.1996);

· Помощник председателя Мажилиса Парламента РК (02.1996-01.2000);

· Советник министра государственных доходов РК (01.2000-03.2000);

· И. о. директора, Административного департамента Министерства финансов РК (03.2000-06.2000);

· Директор Административного департамента Министерства финансов РК (06.2000-2001);

· Заместитель генерального директора РГП «Казахавтодор» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК (2001-08.2003);

· Начальник отдела контроля реализации программ Управления методологии и совершенствования управления государственной собственностью Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК; советник министра - руководитель аппарата Министерства финансов РК (08.2003-02.2004);

· Руководитель аппарата Министерства финансов РК (02.2004-06.2004);

· Вице - министр транспорта и коммуникаций РК (06.2004-2005);

· Руководитель аппарата Министерства финансов РК (2005-03.2008);

· Управляющий директор АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (03.2008-11.2008);

· Управляющий директор - руководитель аппарата АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (11.2008-11.2012);

· Генеральный директор ОЮЛ в ФА «Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта» (11.2012-02.2015);

· Заместитель Министра культуры и спорта Республики Казахстан (с 02.2015)

Прочие должности:

· Вице-президент Азиатской Конфедерации киберспорта (с 09.2017)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден «Курмет»

· Юбилейная медаль к 20-летию Независимости РК, юбилейная медаль «10 лет Астане»

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Майор в запасе

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