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Удешевленное дизтопливо на посевную фермеры начнут получать по электранным заявкам

В этом году на весенне-полевые работы выделят порядка 400 тысяч тонн топлива.

Фото : pixabay30 января 2019, 06:12

Удешевленное дизтопливо казахстанские аграрии этой весной начнут получать по электронным заявкам. Новые правила действуют с первого января и позволят распределять ГСМ справедливо, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Такой метод распределения ведомство протестировало в прошлом году в Павлодарской области. Результат не заставил себя долго ждать.. Охват сельхозтоваропроизводителей, получающих льготное дизтопливо, значительно расширился. Поэтому опыт электронных заявок решено распространить по всей стране. К слову, в этом году на весенне-полевые работы выделят порядка 400 тысяч тонн топлива.

- Если раньше у нас поступало большое возмущение со стороны сельхозтоваропроизводителей о фактах неравномерного распределения дизтоплива, где-то вопросы искажались, где-то заявки не подавались вовремя. Мы ввели электронный формат. Площадь берется только пашни и подтверждения после мониторинга о факте посева в прошлом году. То есть факт использования этих земель. В случае, если он туда включает пары, пастбища, либо неиспользуемую землю, он ГСМ не получит, - сказал директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК Азат Султанов.


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