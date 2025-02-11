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Общество

Как изменится цена на дизтопливо для фермеров в Казахстане

Сельскохозяйственная техника, сельхозтехника, поле, вспашка полей, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 10:49 Фото: primeminister.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 11 февраля 2025 года на заседании правительства озвучил, как будут обеспечены дизельным топливом сельхозтоваропроизводители для весенне-полевых работ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что утвержден график по поставке 401 тыс. тонн дизтоплива на весенне-полевые работы в период с 1 февраля по 30 июня 2025 года. 

"Ранее, в течение 2-х лет цена удерживалась 228 тенге/литр с доставкой в регионы, что означало конечную цену – 250 тенге/литр у сельскохозяйственный товаропроизводителя (СХТП) с НДС, маржа операторов по поставкам дизтоплива – 22 тенге/литр, которая значительно выше маржи АЗС. 30 января отменено государственное регулирование цен на АИ-92 и дизтопливо. Рекомендуемая министерством текущая цена дизтоплива составляет 232 тенге/литр до станции назначения в регионах", – сказал Саткалиев. 

По его словам, конечная цена устанавливается региональными операторами и может составить 254 тенге/литр, что дешевле на 45 тенге/литр или на 15% ниже от розничных цен АЗС. 

"По мере поднятия цены на АЗС цена будет подниматься пропорционально. Дисконт 15% от цены АЗС останется неизменным. Для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей, приняты меры: получены отдельные ПИН-коды, окраска дизтоплива в желтый, синий и красный цвета, создание отдельного виртуального склада для дизельного топлива электронной системе счет-фактур", – дополнил министр. 

Он озвучил, что отгрузка будет осуществляться НПЗ на приоритетной основе в строгом соответствии с заявками, оплатой и подачей ЖД-вагонов компаниями-операторами, определяемых акиматами областей. 

"На сегодняшний день операторы выбраны только по Кызылординской области – 480 тонн из 9 980 тонн или 4,8 %, оплачено и отгружено – 0 тонн из 9 980 тонн. В этой связи для своевременного обеспечения дизтопливом СХТП необходимо ускорить выборку со стороны компаний-операторов. Несвоевременная выборка приводит к затовариванию резервуаров НПЗ и влияет на выработку и обеспечение ГСМ в регионах", – рассказал Саткалиев. 

Ранее министр назвал размер первого повышения стоимости бензина в Казахстане.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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