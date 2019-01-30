Недостроенные здания СЭЗ технопарка "Алатау" передали акимату Алматы

Долгостроев на территории СЭЗ технопарк "Алатау" действительно не мало. Кто-то заморозил стройку из-за финансовых проблем, кто-то ждет инвестиций.

Недостроенные здания технопарка "Алатау" передали акимату Алматы. Об этом в интервью телеканалу "Астана" рассказал руководитель новой управляющей компании технопарка Мамед Калдыбаев, передает Zakon.kz.

Речь идет о корпусах колледжа международного уровня. Здания не достроили из-за изменения сферы деятельности компании. Теперь руководству технопарка предстоит решить, что будет на этом месте.

Долгостроев на территории СЭЗ технопарк "Алатау" действительно не мало. Кто-то заморозил стройку из-за финансовых проблем, кто-то ждет инвестиций.

Кажется, что технопарку не хватает людей и жизни. На каждом перекрестке установлены дорожные знаки: пешеходный переход, автобусная остановка. Но автобусов здесь не видно. В инфраструктуру объекта городской бюджет уже вложил около 20 млрд тенге.

Сегодня казахстанская силиконовая долина в пригороде Алматы больше напоминает заброшенный микрорайон. Казалось бы, для привлечения новаторов здесь созданы все условия: идеально ровная дорога, столбы освещения через каждые 10 метров и даже велодорожка, заметенная снегом. Но, к сожалению, новые предприятия здесь появляются не так часто, как планировалось.

Азамат Кесекбаев работает в компании "Элтекс Алатау" ведущим инженером. 2 года парень ездил сюда из центра Алматы. Говорит, дорога занимала около 2 часов. После этого решил купить жилье в ближайшем поселке. Но многие сотрудники до сих пор вынуждены ездить из города. Не раз говорили, что здесь не хватает общежития. И не только.

- Я был в Новосибирске, там тоже есть такой завод "Элтекс". Там есть турники, брусья. Получается, человек сидит каждый день, делает одну и ту же работу, он устает. Ему нужно подышать свежим воздухом, подтянуться на турнике или тот же пинг-понг. Просто разрядиться. Было бы круто организовать здесь какой-то кружок. Общежитие нужно, - рассказал Азамат Кесекбаев.

В управляющей компании уверяют, что все просьбы сотрудников будут учтены. Вопросы улучшения социальной инфраструктуры сейчас обсуждают в акимате. В том числе решают проблему недостроенных зданий.

- На территории СЭЗ есть недостроенные объекты, которыми владеют участники зоны. Было приостановлено строительство колледжа международного уровня. У компании сменился ракурс, сфера деятельности и эти объекты были переданы акимату города для дальнейшей реализации на территории СЭЗ учебного заведения и других проектов. Это хороший инвесторский потенциал, который мы будем использовать сейчас, - отметил генеральный директор ТОО "Технопарк "Алатау" Мамед Калдыбаев.

По официальным данным, сегодня в технопарке "Алатау" трудятся 5153 человека, в этом году новые рабочие места получили больше тысячи специалистов. Резиденты СЭЗ - 153 компании. Из них всего 10 арендуют промышленные площади, 50 работают в офисах. Остальные находятся вне территории СЭЗ. Общая выручка участников технопарка по итогам прошлого года составила 51,1 млрд тенге.

Показатели по выручке за прошлый год в полтора раза выше уровня 2017-го, но свободной территории для новых заводов и компаний еще много. Желающие работать здесь, как правило, не подходят по специализации производства. Для увеличения же количества резидентов необходимо расширить профиль деятельности компаний.

- Не только в IT, IT это общий тренд того, куда мы движемся, но у города есть также другие потребности. На примере СЭЗ технополис, СЭЗ Левый берег Астана мы будем просить об увеличении видов деятельности. Есть конкретные инвесторы, которые готовы развивать свое производство на территории СЭЗ. Мы ведем эту работу постепенно-постепенно, - сказал Мамед Калдыбаев.

Ежегодно из зоны выходят 10-15 компаний, примерно столько же заключают новые договоры аренды. Если же работать в СЭЗ разрешат не только IT-шникам, то, по мнению Мамеда Калдыбаева, тренд пойдет на увеличение. Но эти идеи нужно еще согласовать в акимате и министерствах

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