В акимате Алматы прокомментировали опасения жителей микрорайона Нур Алатау

В Управлении городского планирования и урбанистики Алматы прокомментировали ситуацию с дорогой, ведущей к домам в микрорайоне Нур Алатау, сообщает Zakon.kz.

Жители Бостандыкского района Алматы выступают против того, чтобы перекопали единственную дорогу, ведущую к их домам. Улицу намерены разрыть из-за прокладки канализации к новому ЖК, находящемуся рядом. При этом, по информации жителей мкр. Нур Алатау, при прокладке сети трубопроводов на ул. Дзержинского есть опасность прорыва коммуникаций, которые уже пролегают под асфальтом. Как утверждают местные жители, это их единственная улица, которая проходит в микрорайоне, соединяя с городом. По их словам, рабочие собираются прокладывать канализацию подземным путем, разрыв дорогу, несмотря на то, что вдоль улицы, по которой они собираются вести трубы, находятся силовые кабели, водопровод, кабели "Казахтелекома".

Реагируя на опасения местных жителей, Управление городского планирования и урбанистики предоставило схему трассы сетей водоотведения на основании техусловий "Алматы Су" для подключения трехэтажного многоквартирного дома, расположенного в Бостандыкском районе, мкр. Ерменсай.

"В схеме указано о необходимости получения согласия собственников земельных участков, чьи интересы могут быть затронуты при строительстве инженерных сетей, в соответствии с Земельным кодексом РК. Также имеется согласие АО "АЖК" на разработку проекта прокладки трассы канализации в охранной зоне кабельных линий. При разработке проектной документации, строительстве, эксплуатации и постутилизации магистральных коммуникаций, головных сооружений инженерной инфраструктуры, а также при проведении работ по инженерной подготовке территорий должны приниматься решения, учитывающие интересы смежных территорий и исключающие возможность воздействия опасных (вредных) явлений и процессов на территорию и проживающее население", – прокомментировали в управлении.

Там добавили, что при оказании государственной услуги управление не может выдвигать дополнительные требования, такие как предоставление предварительного согласования строительства канализации с жителями близлежащих домов.

"Вместе с этим поясняем, что согласование рабочего проекта инженерных сетей управлением не производится. Уведомление о начале строительно-монтажных работ регистрируется в Управлении градостроительного контроля. В случае, если жители близлежащих домов считают, что работы производятся с нарушениями, необходимо обратиться с официальным заявлением в Управление градостроительного контроля", – резюмировали в ведомстве.